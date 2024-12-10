Murat Özel: “Franchise modelimiz Türk turizmini büyütüyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan ve Türkiye’de hızlı büyümeye devam eden Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel, Wyndham olarak 95'ten fazla ülkedeki ve 25 marka altındaki yaklaşık 9 bin 200 otel ile tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olduklarını ve turizmin büyümesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye’de 120’nin üzerinde oteli bulunan, sürekli olarak büyüyen uluslararası bir otel şirketi olduklarını söyleyen Özel, “Bu yıl Türkiye’de 20 civarında yeni sözleşme yaptık. Tamamladığımız açılış sayısının ise yılsonunda 14’e ulaşmasını bekliyoruz. Franchise modelimiz başarısını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kanıtladı. Franchise modeli ile Türk turizminin büyümesine destek oluyoruz. Tesis sayısı bazında ülkemizdeki en büyük uluslararası otel şirketi olarak, her disiplinden uzman ekibimizle birlikte otel ortaklarımıza ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak TTI İzmir 2024 turizm fuarında sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Özel, “Fuar turizm sektörünün gelişmesine büyük katkı sunuyor. TTI İzmir’de sektör paydaşları ve stratejik ortaklarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Fuarda çok sayıda tur operatörü ile görüşme gerçekleştirdik. Fuar oldukça canlı geçti ve markalarımıza yoğun ilgi vardı. Her seyahat edene bir konaklama alternatifi sunabilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için çok farklı konseptte otel seçeneklerimiz mevcut” dedi.

Wyndham Rewards’ın yaklaşık 112 milyon kayıtlı üyesi var

Wyndham, yaklaşık 9 bin 200 oteliyle, tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olarak, 6 kıtada ve 95’in üzerinde ülkede bulunan her ziyaretçiye hitap eden ve 893 bine yakın odanın bulunduğu ağıyla, konaklama sektörünün hem ekonomi, hem de orta segmentinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin portföyünde yer alan 25 otel markasından bazıları; Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel, La Quinta, Baymont, Wingate, Americ Inn, Hawthorn, Trademark Collection ve Wyndham. şirketin ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards, yaklaşık 112 milyon kayıtlı üyesinin, puanlarını dünya çapında binlerce otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinde kullanmasına olanak sağlıyor.