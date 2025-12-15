Murat Toktaş, TÜROFED Başkan yardımcısı oldu

Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) 8. Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından federasyonun yeni yönetim yapısı belirlenirken, Türk turizmine yön verecek yeni dönem hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel kurul sonucunda Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği KATİD Başkanı Murat Toktaş, TÜROFED Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Yeni dönemde TÜROFED’in; sürdürülebilir turizm, hizmet kalitesinin artırılması, nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi, destinasyon çeşitliliği ve sektörün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi başlıklarında çalışmalarını daha da ileri taşıması hedefleniyor.

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan KATİD Başkanı Murat Toktaş, “TÜROFED Genel Başkan Yardımcılığı görevine 8. dönemde yeniden seçilmek benim için büyük bir onur. Konaklama sektörümüzün ortak ihtiyaçlarına çözüm üretmek, paydaşlarımızla güçlü bir işbirliği kurmak ve Türk turizmini daha ileriye taşımak için bu dönem de kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Turizm, ülkemizin stratejik alanlarından biri olduğunu söyleyen Murat Toktaş,” Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için kamu, yerel yönetimler ve özel sektör arasında daha etkin bir koordinasyonun önemli olduğuna inanıyorum. TÜROFED olarak, sahadan gelen ihtiyaçları doğru şekilde gündeme taşıyan, çözüm odaklı bir yaklaşımı önceliğimiz olacak”