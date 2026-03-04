MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir. “İş dünyası olarak sorumluluğumuz büyük”

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programı, iş dünyasının temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, dayanışma ve üretim vurgusu öne çıktı. Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, iş dünyasının sadece ekonomik değil sosyal sorumluluk anlamında da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Özdemir, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. MÜSİAD olarak bizler, sadece ticaret yapan bir yapı değil; aynı zamanda değer üreten, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk taşıyan bir camiayız” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik dalgalanmalar iş dünyasının vizyoner adımlar atmasını zorunlu kılıyor”

Küresel ekonomik gelişmelere de değinen Özdemir, “Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iş dünyasının daha temkinli ama aynı zamanda daha vizyoner adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda sanayicimizin, girişimcimizin ve yatırımcımızın rolü her zamankinden daha kritiktir” dedi.

MÜSİAD’ın yerli ve milli üretim anlayışını sürdürdüğünü belirten Özdemir, “Bizler, katma değerli üretimi artırarak, istihdamı güçlendirerek ve ihracat kapasitemizi büyüterek ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.