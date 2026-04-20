MÜSİAD Bursa’da “Yeni dünya düzeni” konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - MÜSİAD Bursa Şubesi, “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” vizyonu doğrultusunda üyelerinin ufkunu genişletecek programlarına bir yenisini daha ekledi. Şube Başkanı Alparslan Şenocak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Kerem Alkin; dünyadaki güç merkezlerinin kaymasından ticaret koridorlarındaki rekabete, savunma sanayindeki stratejik otonomiden “5. Nesil Savaş” konseptine kadar birçok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, dünyanın günümüzde tarihte eşine az rastlanır bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, bu dönüşüme ayak uydurmanın gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Şenocak, “Tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor, güç merkezleri yer değiştiriyor ve yeni küresel ekonomi-politik mimari gözlerimizin önünde inşa ediliyor. Bursa, Türkiye’nin üretim, sanayi ve ihracat lokomotifidir. Bu kritik eşikte, ülkemizin stratejik aklı ve Bursa’mızın omuzladığı üretim gücü, bizi oyun kurucu aktörlerden biri haline getiriyor. MÜSİAD Bursa ailesi olarak, bu yeni düzende pazar arayan bir yapı olmanın ötesine geçmeli; kaliteyi, yeniliği ve adil ticareti belirleyen taraf olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kerem Alkin: “Dünya 5. nesil savaşın içinde”

Konferansta, “Yeni Küresel Ekonomi-Politik Mimari ve Türkiye’nin Yükselen Konumu” başlıklı kapsamlı bir sunum yapan Prof. Dr. Kerem Alkin, özellikle “5. Nesil Savaş” vurgusuyla iş dünyasına önemli uyarılarda bulundu. Alkin, “Dünya artık konvansiyonel savaşların ötesinde, ‘5. Nesil Savaş’ dediğimiz bir sürecin içinden geçiyor. Bu, ülkeler arasında yaşanan; dijitalde, ekonomide, istihbaratta ve her platformda aralıksız devam eden bir rekabettir. Her saniye devam eden bu savaşta Türkiye; İHA’ları, SİHA’ları, yapay zeka hamleleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın yeni zihniyetiyle önemli bir hazırlık içerisinde. Ancak askeri unsurların yanında, ekonomik birimlerin de bu 5. nesil savaş mantığını kavraması gerekiyor. Üretim maliyetlerini yönetemeyen, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlayamayan ülkelerin bu yeni düzende ayakta kalması zorlaşacaktır” diye konuştu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak’ın, Prof. Dr. Kerem Alkin’e günün anısına hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.