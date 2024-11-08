MÜSİAD Bursa’dan Vefa Buluşması

EKONOMİ (BURSA) - Programa, MÜSİAD’ın duayen üyelerinin yanı sıra, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de katıldı. Geceye katılan üyeler, 30 yılı aşkın süreçte yaşanan anıları yâd ederken, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ise vefanın MÜSİAD ailesi için taşıdığı derin anlamı vurguladı. MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD’ın yalnızca bir iş insanları derneği olmadığını, aynı zamanda ülkeye ve topluma katkı sunmayı amaçlayan bir değerler topluluğu olarak var olduğunu ifade etti. Şenocak, “Bugün burada eski başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve derneğimize emek veren tüm büyüklerimizi onurlandırmak, onların mirasını geleceğe taşıma kararlılığımızı göstermek adına toplandık” dedi.

Vefanın, aynı değerlere inanarak ortak bir yolda yürümek olduğunu dile getiren Başkan Şenocak, MÜSİAD’ın kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Geceye MÜSİAD Bursa’nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve yönetimlerinde uzun yılar görev yapan iş insanlarından Osman Birkan, Mehmet Burkay, Şadi Koçer, Osman Altınok, Şükrü Özçimen ve Osman Arıcı da katılarak anılarını ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar. Etkinliğin sonunda ise kurucular ve eski başkanlar ile derneğe emek veren geçmiş dönem yöneticilerine isimlerine dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.