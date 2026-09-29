MÜSİAD EXPO’DA MERSİN RÜZGARI ESTİ

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MÜSİAD tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara 18 sektörden 369 firma katıldı. Organizasyonu 80 binden fazla kişi ziyaret etti.

MERSİN’İN ÜRETİM GÜCÜ FUARDA

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı fuarda, Mersin iş dünyasının üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve sektörel çeşitliliği tanıtıldı.

MÜSİAD Mersin üyesi Başhan Agro, Dicle Group, Çelkonsan Makina, Royal İç ve Dış Ticaret, Logline Lojistik, MBFlex Kimya, SN Kimya/Rozana Kozmetik, MadamMode, MEYEM, Salvador ve Dönmezler Baharat, açtıkları stantlarda ürün ve hizmetlerini yerli ve yabancı ziyaretçilere sundu.

Gıda ve tarımdan makine sanayisine, lojistikten kimya ve kozmetiğe, tekstilden mesleki yeterlilik ve belgelendirmeye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, Mersin’in çok yönlü ekonomik yapısını fuara taşıdı.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

MÜSİAD Mersin standını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Merkez yöneticileri, yurt içi ve yurt dışı şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve farklı sektörlerden iş insanlarının da ziyaret ettiği stantta Mersin ekonomisi, kentteki yatırım imkanları ve MÜSİAD Mersin’in çalışmaları hakkında bilgi verildi.

70 ÜLKEDEN 400 ALIM HEYETİ

MÜSİAD EXPO 2026’nın önemli bölümlerinden birini, firmalarla uluslararası alıcıları buluşturan ikili iş görüşmeleri oluşturdu. Mersinli firmalar, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle yeni pazarlar, ihracat, tedarik ilişkileri ve ticari iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında düzenlenen 29. Uluslararası İş Forumu’nda yapay zekanın üretim ve ticaret sistemlerine entegrasyonu ele alındı. Ticari diplomasi toplantıları, ülke tanıtımları ve uluslararası iş birliği programlarıyla Türk firmalarının küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması hedeflendi.

CUMHURBAŞKANININ KATILIMIYLA TAMAMLANDI

Dört gün boyunca üretici, ihracatçı, yatırımcı ve uluslararası alım heyetlerini bir araya getiren MÜSİAD EXPO 2026, Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Kapanış programında Türkiye’nin üretim gücü, ihracat hedefleri ve küresel ticaretteki konumu öne çıktı.

MERSİN İÇİN YENİ PAZAR TEMASI

MÜSİAD Mersin’in fuardaki katılımı, kentin tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra sanayi, lojistik, kimya, kozmetik, tekstil ve hizmet sektörleriyle de uluslararası iş dünyasına tanıtılmasına katkı sağladı.

Fuar boyunca kurulan temasların ihracat siparişlerine, distribütörlük anlaşmalarına ve kalıcı ticari iş birliklerine dönüştürülmesi hedefleniyor.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Fuar boyunca Mersin’in üretim, ihracat ve ticaret gücünü farklı sektörlerimizle birlikte uluslararası iş dünyasına tanıtma fırsatı bulduk. Standımıza gösterilen ilgi dolayısıyla tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Fuar süresince kurduğumuz temasların yeni ihracat bağlantılarına ve kalıcı iş birliklerine dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mersin iş dünyasının gücünü yeni pazarlara taşımaya devam edeceğiz.”