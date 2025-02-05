MÜSİAD Kayseri, Suriye’nin yeniden yapılanmasında öncü şube olacak

İşbirliği zirvesinden Kayseri adına en iyi faydanın sağlanabilmesi için şube başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberlerindeki heyetler ile işbirliği zirvesinde başarılı B2B toplantıları gerçekleştirdi.

Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Akmermer, Kayseri’nin sanayi ve ticari potansiyellerini en üst seviyeye getirebilmek için gerek küresel, gerekse ulusal alanlarda gerçekleştirilebilecek potansiyel her türlü ticari faaliyet için şehrin tüm ekonomi paydaşlarının “ortaklaşa rekabet” kavramına odaklanması gerektiğini belirtti. Yeniden yapılanma maliyetinin 150 milyar dolar olacağı tahmin edilen Suriye pazarında Kayseri’nin alması gereken payın en az belirtilen tutardan yüzde 2 olması gerektiğini kaydeden Ferhat Akmermer, “Kayseri’nin gerek sivil toplum kurumları gerekse kanunla kurulmuş oda ve borsaları olsun, Suriye’nin yeniden yapılanmasında gerekli payı almak için koordinasyon toplantılarına devam etmemiz çok önemli. Bu konuda zirveye katılan şehrimizin sanayi, ticaret ve organize sanayi bölgelerinin çok değerli başkanlarına, zirve sonrasında hemen başlatacağımız ve ilki MÜSİAD ev sahipliğinde olacak rutin koordinasyon toplantıları ile şehrimiz adına çok faydalı sonuçlar çıkartabileceğimizi düşünüyorum” dedi.