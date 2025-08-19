MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, OSBÜK Başkanı ve KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, MÜSİAD Konya Şubesi’nin önceki dönem başkanları Ziya Özboyacı ve Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 8. Dönem Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi aileleriyle birlikte katıldı.

Piknik programı, gün boyu süren çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçti. Katılımcılar voleybol ve halat çekme turnuvalarında kıyasıya mücadele ederken, çocuklar için düzenlenen yarışmalar eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalyaları takdim edildi. Misafirlere gün boyu çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklar için hazırlanan özel alanlar programa ayrı bir neşe kattı. Ayrıca alanda kurulan ebru köşesi, sanatın inceliğini ve zarafetini yansıttı. Ebrunun tarihçesi ve yapılışı hakkında bilgi alan katılımcılar, fırçalarla tekneye serdikleri boyaları hayal güçleriyle şekillendirerek kendi desenlerini kâğıda aktarma fırsatı buldu.

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, programın üyeler arasındaki dostluğu ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı: “Bu tür etkinliklerle üyelerimizin hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmasını hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesini hedefliyoruz. İş hayatındaki sorunların çözümü kadar, aile hayatındaki mutluluğu da önemsiyoruz. Güzel bir günde, üyelerimiz ve aileleriyle bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulduk. Katılım gösteren tüm misafirlerimize, üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum”

MÜSİAD Konya’nın geleneksel hale gelen piknik programı, bu yıl da üyeler arasında samimi bağların güçlenmesine, ailelerin bir araya gelmesine ve yeni dostlukların kurulmasına vesile oldu. Katılımcılar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, dostluğun pekiştiği, unutulmaz anılarla dolu bir günü geride bıraktı.