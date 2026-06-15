MÜSİAD Mersin ailesi geleneksel piknikte buluştu

MÜSİAD Mersin Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel piknik programı, üyeler, aileleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toroslar ilçesinin temiz havasında düzenlenen buluşmada, üyeler iş dünyasının yoğun gündeminden uzak, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Programa MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD Mersin Kadim Başkanları Mekin Merter Salt, Abdullah Hamidi, Serdar Yıldızgörer, Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MÜSİAD Mersin ve Genç MÜSİAD Mersin yönetim kurulu ve üyeleri, aileleri ve davetliler katıldı.

Güzel havanın, samimi sohbetlerin ve çocukların neşesinin renk kattığı programda, MÜSİAD Mersin ailesinin birlik ve beraberlik kültürü ön plana çıktı. Üyeler arasındaki iletişimin güçlendiği buluşmada, teşkilat ruhu ve kardeşlik bağı da pekişti.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, programa katılım sağlayan tüm üyelere, ailelerine, Kadim Başkanlar Mekin Merter Salt’a, Abdullah Hamidi’ye, Serdar Yıldızgörer’e, Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’ye teşekkür etti.

Kayan, MÜSİAD’ın güçlü teşkilat yapısıyla yalnızca iş dünyasında değil, sosyal birlikteliklerde de önemli bir dayanışma kültürü oluşturduğunu belirterek, MÜSİAD Mersin olarak üretim, istihdam ve kent ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, üyeler arasındaki gönül bağını güçlendiren buluşmaları da önemsediklerini ifade etti.