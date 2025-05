MÜSİAD Mersin Başkanı Kayan: “Güven ve huzur ortamı, büyümenin zeminini oluşturur”

Takip Et

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelede ulaşılan bu noktanın, sadece bir güvenlik başarısı değil; milletçe bedel ödenerek kazanılmış, tarihi ve stratejik değeri yüksek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Güvenliğin kalıcı hale gelmesinin, üretimden ihracata, yatırımlardan sosyal refaha kadar tüm dinamikleri doğrudan etkileyeceğini ifade eden Kayan, “Güven ve huzur ortamı, yatırım, üretim ve büyümenin zeminini oluşturur. Bu başarı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda engellerin bir bir kaldırıldığını ve yeni bir dönemin kapısının aralandığını gösteriyor” değerlendirmelerinde bulundu.



“Tabloyu fırsata dönüştürmeliyiz”

Ekonomik istikrarın temelinde güvenli bir toplumsal yapı olduğuna dikkat çeken Kayan, “İş dünyası için en kıymetli unsur, öngörülebilirliktir. Bugün gelinen noktada terörsüz bir Türkiye, güvenli bir gelecek perspektifiyle yatırımcının önünü açmakta, girişimcinin cesaretini artırmaktadır. Terörün gölgesinin kalktığı bir zeminde üretim artar, istihdam gelişir, yatırım hacmi büyür” dedi. Kayan, bu sürecin özellikle bölgesel kalkınma açısından da kritik bir eşik olduğunu belirterek, “Yıllarca huzurdan ve yatırımlardan mahrum bırakılmış alanlar, artık kalkınmanın ve üretimin yeni merkezleri haline gelebilir. Bu tabloyu fırsata dönüştürmek hepimizin görevidir” diye konuştu.



Türkiye’nin uzun süredir ekonomik ve siyasi istikrarıyla bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu hatırlatan Kayan, bu gelişmenin Türkiye’ye duyulan uluslararası güveni daha da arttıracağını belirterek, “Yatırım riski algısının düştüğü her ortamda sermaye hareketi hız kazanır. Artık Türkiye, sadece içeride değil küresel ölçekte de yatırım açısından daha güvenilir, daha öngörülebilir ve daha stratejik bir merkez haline gelecektir” şeklinde konuştu.



Sanayiden lojistiğe, teknolojiden enerjiye kadar birçok sektörde yeni fırsatlar doğacağına inandıklarını belirten Kayan, “Güven ortamı, yalnızca mevcut yapıları güçlendirmekle kalmaz; aynı zamanda yeni atılımların önünü açar. Bu süreci iyi okumalı ve üretim gücümüzü ileri teknolojiyle buluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.



Sürecin arkasındaki irade ve emeğe dikkat çeken Kayan, “Bu önemli kazanım, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, devletimizin iradesi ve kahraman güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde mümkün olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, süreçte emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



"MÜSİAD kalkınma hamlelerini kararlılıkla sürdürecek”

MÜSİAD’ın daima taşın altına elini koyan bir kurum olduğunu vurgulayan Kayan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “MÜSİAD olarak her zaman olduğu gibi bugün de canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak, ülkemizin kalkınma hamlelerine katkı sunmak bizim asli görevimizdir. Üyelerimiz ile birlikte Türkiye’nin her bölgesine dokunan kalkınma hamlelerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye’nin inşasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.”