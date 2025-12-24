MÜSİAD Mersin ile Sudan arasında ticari işbirliği

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Türkiye–Sudan ilişkilerinde ekonomik diplomasiyi güçlendiren kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.



MÜSİAD Mersin Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdürü Gaylani Mohamed Gaylani, DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer, MÜSİAD Sudan Başkanı Ahmet Temirci, Kızıldeniz Eyaleti Valiliğinde Altyapıdan Sorumlu Genel Müdür Mohamed Yassen, Kızıldeniz Eyaleti Valiliğinde Sanayiden Sorumlu Genel Müdür Ahmed Mohamed Taher, Kızıldeniz Eyaleti Valiliği Çevre, Turizm ve Yatırım Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Samia Ali Ahmed Osheak, Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub, Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Limanlar Güvenlik Müdürü Faisal Mohamed Ali Awad Al-Kareem, Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Halk ve Medya ile İlişkiler Sorumlusu Awad Al-Bari Mohamed Taha ile çok sayıda iş insanı katılım sağladı.



Sudan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdürü Gaylani Mohamed Gaylani’nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, Mersin iş dünyasıyla bir araya gelerek ticaret, lojistik, liman iş birlikleri ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı şekilde ele aldı.



MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, toplantıda yaptığı değerlendirmede MÜSİAD Mersin’in kentin ve bölgenin ekonomik gücündeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mersin’de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 40’ının MÜSİAD Mersin Şubesi üyeleri tarafından yapıldığını vurgulayan Kayan, bu tablonun MÜSİAD’ın üretim, istihdam ve ihracata yön veren güçlü bir ekonomik yapı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Mersin’in sahip olduğu coğrafi avantajlar, yüksek ticaret hacmi ve uluslararası bağlantıları güçlü limanı sayesinde Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu belirten Kayan, kentin 41 farklı sektörde aktif şekilde faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu çeşitliliğin Mersin’i yalnızca bölgesel değil, ulusal ve küresel ölçekte de stratejik bir ticaret üssü haline getirdiğini kaydetti.



MÜSİAD Mersin Şubesi’nin 30 yılı aşkın süredir Genç MÜSİAD ile birlikte istikrarlı ve vizyoner bir çizgide çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kayan, 200’ü aşkın üyenin hemen her sektörde aktif rol aldığını belirtti. Üyelerin üretimden ihracata, istihdamdan inovasyona kadar geniş bir alanda Mersin ekonomisine değer kattığını vurgulayan Kayan, bu güçlü yapının şehrin kalkınmasında önemli bir lokomotif görevi üstlendiğini söyledi.

MÜSİAD Mersin’in 16 farklı sektörde güçlü bir temsiliyete sahip olduğuna dikkat çeken Kayan, bu yapının derneği şehir ve bölge bazında en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri konumuna taşıdığını dile getirdi. Mersin’in Türkiye ekonomisine ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’na en fazla katkı sağlayan 5. il olmasının da bu güçlü ticari altyapının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.



DEİK Ekonomik İş Birliği, Kardeşlik Zemininde Yükseliyor

DEİK Türkiye–Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer ise Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin yalnızca ticari bağlarla sınırlı olmadığını, tarihi, kültürel ve insani bir kardeşlik zeminine dayandığını vurguladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin karşılıklı güven ve samimiyetle şekillendiğini belirten Yıldızgörer, bu güçlü bağların bölgesel istikrara ve ortak kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



Sudan’ın özellikle tarım, enerji, altyapı, lojistik ve mühendislik alanlarında Türk iş dünyası için ciddi fırsatlar barındırdığını dile getiren Yıldızgörer, MÜSİAD’ın bu süreçte üstlendiği birleştirici rolün ekonomik diplomaside büyük önem taşıdığını söyledi.

MÜSİAD Sudan Başkanı Ahmet Temirci de Sudan ile yaklaşık 25 yıla dayanan güçlü bir ticari geçmişe sahip olduklarını belirtti. Sudan’da uzun yıllar mühendislik ve ticaret alanlarında faaliyet gösterdiklerini aktaran Temirci, yaşanan tüm zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti.



Türkiye merkezli firmalar aracılığıyla Sudan’a yönelik ticari faaliyetlerin devam ettiğini belirten Temirci, önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını kaydetti.

Sudan Valisi Mahmoud “Türkiye zor günlerde gerçek kardeşliğini gösterdi”

Sudan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud ise Türkiye’ye ve Türk halkına duydukları minnettarlığı dile getirdi. Türkiye’nin Sudan’a verdiği desteğin savaş öncesinden itibaren kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Mahmoud, “Zor zamanlarda kimin gerçek kardeşimiz olduğunu çok net gördük. Bu destekler asla unutulmayacak” dedi. Liman iş birliği konusunda birçok alternatif ülke olmasına rağmen Türkiye ile çalışmayı tercih ettiklerini belirten Mahmoud, özellikle Mersin Limanı’nı seçmelerinin iki ülke arasındaki güvenin ve stratejik ortaklığın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Siyasi ilişkiler kadar ticari iş birliklerinin de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Mahmoud, bu ziyaretin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi.



Yeni Yatırım Fırsatlarına Kapı Araladı

Sudan heyeti, ülkelerinde devam eden mevcut çalışmaların yanı sıra kamu ve özel sektör yatırımları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Liman işletmeciliği, lojistik, tarım, sanayi, altyapı, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda öne çıkan projeler katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlarda özellikle Türkiye ile Sudan arasında geliştirilebilecek ortak iş modelleri, yatırım fırsatları ve sürdürülebilir iş birlikleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Program çerçevesinde, MÜSİAD Mersin üyeleri ile Sudanlı iş insanları arasında karşılıklı tanışma ve B2B (iş geliştirme) görüşmeleri düzenlendi. Gerçekleştirilen birebir temaslarda ticaret, yatırım, ortak üretim ve lojistik alanlarında somut iş birliği olanakları değerlendirilirken, görüşmelerin, karşılıklı anlayış ve güven ortamında, uzun vadeli ortaklık hedefi doğrultusunda son derece verimli geçtiği de ifade edildi.