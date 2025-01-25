MÜSİAD Mersin’de, M. Sait Kayan yeniden başkan seçildi

MERSİN/EKONOMİ



Kent merkezindeki bir otelde gerçekleşen genel kurula il protokolü, siyasiler, bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı. Divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan M. Sait Kayan yeniden göreve getirildi. Kent ve ülke ekonomisinin gelişimi için büyük adımlar atmak istediklerini söyleyen M. Sait Kayan, “Geçtiğimiz dönemde kazandığımız tecrübelerle, yeni projelere ve iş birliklerine imza atarak şubemizi daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Bize güvenen ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamakla yükümlü bir aileyiz. MÜSİAD olarak ülke çapında üstlendiğimiz sorumluluk, yerel ölçekteki gücümüzle birleşerek büyük bir potansiyel yaratıyor. Bu sorumluluğu, her geçen gün daha da güçlenen iş birliklerimiz ve projelerimizle daha da pekiştireceğiz” diye konuştu.



Başkan Kayan yönetimindeki MÜSİAD’ın yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Hayri Topçu, Erkan Şenocak, Nafiz Deniz, Mehmet Emin Yıldız, Tevfik Tekin, Ercan Baltu, Burhan Şiğva, Ömer Faruk Akbaş, Ramazan Çetinkaya, Mehmet Can Yeni, Hasan Timurtaş, Salihcan Sağlam, Yunus Yetkin, İsmail Gökmen, Turğay Tekin, Aziz Erguvan, Kemal Cemal Okuş, Okan Kaplan, Emrah Güçlü, Aykut Kutlu, Veysel Mızrak, Mehmet Ali Yener, Mustafa Ümit Yağcı, Sulhattin Sadi, Ali Dara, Muhammet Genç, Riyahdan Kartal, Abdulkadir Erkargın ve Ömür İbrahim Altunışık.