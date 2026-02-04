MÜSİAD Mersin'den kent ekonomisine yön veren buluşma

Mersin iş dünyası ve siyaset temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen “Dost Meclisi” programında bir araya gelerek kentin ekonomik geleceğini değerlendirdi. Programa Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati’nin yanı sıra, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Sanayi Odası Platform Başkanı Mahmut Arslan, MÜSİAD Kadim Başkanları Serdar Yıldızgörer, Mekin Merter Salt, Abdullah Hamidi, Yusuf Yılmaz, MÜSİAD Mersin Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Mersin üyeleri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

“Mersin, yüksek gelir hedefine ulaşabilir”

Programda konuşan Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati, Mersin’in ekonomik potansiyeline ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Mersin’de kişi başı gelirin yaklaşık 13 bin dolar seviyesinde olduğunu belirten Nebati, doğru yatırımlar ve sanayi politikalarıyla bu rakamın önümüzdeki yıllarda 20 bin dolara ulaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Mersin’in ihracatının 11 milyar dolar, ithalatının ise 16–17 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Nebati, şehrin toplam ekonomik hacminin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Nebati, “2002 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 36 milyar dolar civarındaydı. Bugün Mersin, o yıllara göre ülke ihracatının üçte birini gerçekleştiren bir merkez konumundadır. Bu tablo, şehrimizin stratejik önemini net şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

Nebati, Mersin’in ithalatı karşılama oranının artırılması gerektiğini belirterek, bunun yolunun yüksek teknolojili üretimden geçtiğini vurguladı. Şehirde kurumsal firmaların sayısının arttığını ve gelir seviyesinin önümüzdeki dönemde ciddi biçimde yükseleceğine inandığını dile getiren Nebati, Mersin’in vergi ödeme disiplininin de ekonomik istikrar açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

“Sanayi, tarım ve turizm bir arada”

Mersin’in sanayi ve tarım sektöründe öne çıktığını, diğer sektörlerde ise gelişim kaydettiğine dikkat çeken Nebati, bu iki ana sektörün istihdama da büyük katkı sağladığını dile getirdi. Sektörel dağılımın sanayi yüzde 40, tarım yüzde 30, ticaret yüzde 10 ve diğer sektörler şeklinde olduğunu aktaran Nebati, bu çeşitliliğin sürdürülebilir büyüme açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizm ve gastronomi sektörlerinin Mersin için ciddi fırsatlar sunduğunu ifade eden Nebati, özellikle hizmet sektörü, otelcilik ve yeme–içme alanlarında yatırım potansiyeline dikkat çekti. 321 kilometrelik kıyı şeridinin yeterince değerlendirilemediğini belirten Nebati, izin süreçleri ve yerel yönetim uygulamalarının zaman zaman yatırımcılar açısından engel oluşturabildiğini dile getirdi.

Büyük ölçekli yatırımlara da değinen Nebati, Çukurova Havalimanı, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi projelerin Mersin’in ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade ederken, kentin tanıtımının yetersiz kaldığını ve bu durumun ihracat ile turizm potansiyelini sınırladığını söyledi.

“MÜSİAD, Mersin ekonomisinin taşıyıcı gücü”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD’ın kent ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Kayan, MÜSİAD Mersin’in 16 farklı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 200 üyesiyle Mersin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştirdiğini ve toplamda 35 bine yakın istihdam sağladığını belirtti. MÜSİAD’ın kamu yararı ve toplumsal faydayı önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Kayan, milli ve manevi değerlere de önem verdiklerini vurguladı. Son yıllarda hayata geçirilen yatırımların Mersin’in yönünü değiştirdiğini belirten Kayan, bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Sanayi ve ihracat mesajları

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in sanayi altyapısının güçlendiğini belirterek, altıncı ve yedinci organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mersin’in yatırım yapılacak iller arasında üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Tekli, üretim, istihdam ve vergi rakamlarının bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin bölge ihracatındaki rolüne değinerek, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman’ı kapsayan birlikler aracılığıyla Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 7’sinin gerçekleştirildiğini, toplam ihracatın ise 17 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Sanayi Odası Platform Başkanı Mahmut Arslan ise sanayinin ihracata yönelmesinin şehirlerin kalkınmasında belirleyici olduğunu ifade ederek, üretim odaklı büyümenin sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temel unsuru olduğunu söyledi.