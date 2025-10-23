MÜSİAD Mersin’den liman tarife trafiği

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan önderliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, liman işletmeciliğinde uygulanan fiyat tarifelerini masaya yatırdı. Mersin Uluslararası Limanı’nın şehir ve bölge ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgulayan MÜSİAD Başkanı Kayan, “Sorunun kesin ve olması gerektiği şekilde çözüme ulaşması için tüm paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Yaşanan sorunlar, yalnızca liman işletmecisi ve iş dünyası değil, Mersin’in tamamı için önemlidir. Bu nedenle tüm tarafların sağduyulu bir şekilde bir araya gelmesi şarttır” dedi.



Tarifeleri öngörülebilir hale getirelim

Liman tarifelerindeki artışların sanayici ve ihracatçıyı zor durumda bıraktığına dikkat çeken Kayan, “Limanın, dünyanın hiç bir yerinde uygulanmayan tarifeleri yaptım oldu edasıyla keyfe keder uygulaması, Mersin’deki lobi güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Unutulmamalıdırki liman işletmecisi MIP Mersin’den büyük değildir. Ücretlendirme sisteminin şeffaf, sürdürülebilir ve adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sorunun çözümü için tüm paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Gelin konuyu hep birlikte değerlendirelim ve liman tarifelerini öngörülebilir hale getirelim. Bu konuda Mersin Limanını kullanan tüm şehirlerle yerelden ulusala temasları kurarak bu işi kökünden çözeceğiz. Çünkü liman konusu Mersin ve Türkiye için vazgeçilmez bir konu. O yüzden MÜSİAD olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Mersin için kapı kapı gezmekten çekinmeyeceğiz ve yürüteceğimiz temaslar bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Limanın sorunlarının çözümü için iş dünyasının birlikte hareket etme kararlılığını hep birlikte ortaya koyacağız" diye konuştu.



Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ise çözüm odaklı iş birliğine hazır olduklarını ve gerekli görüşmelere başlayacaklarını söyledi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır da tüm paydaşlarla konuyu çözüme kavuşturmak istediklerini aktardı.