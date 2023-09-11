MÜSİAD sektör kurulu başkanları yol haritasını Bursa’da çizdi

EKONOMİ (BURSA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu 1. Bölge Sektör Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, ekonomik gidişat ve ticari işbirlikleri odaklı istişarelerde bulundu. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, 13 bini aşkın üye ve 60 binin üzerinde işletme ile 2 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, sektör kurullarında dile getirilen fikirlerin ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını söyledi. MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak da Orta Vadeli Program’a işaret ederek, “Bu kritik virajda, daha fazla üretim ve ihracata odaklanan MÜSİAD'ımız da binlerce üyesiyle ekonomiye muazzam katkılarda bulunmayı sürdürecek” dedi.

Üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılacak

MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu Başkanı Erkan Gül, 2 bin 500’e yakın üyenin sektör kurullarında görev aldığını kaydederek “Bu dönemde Anadolu ziyaretleri yaparak üyelerimiz ile buluşmaya önem veriyoruz. Sektör kurulu başkanlarımız, şubelerimiz ile etkileşimi artırarak sürdürecek. 2 yılın sonunda gidilmedik şube bırakmak istemiyoruz. İlk bölge toplantımızı Bursa’da yapmaktan dolayı da çok mutluyuz. Dönem sonunda 16 sektör kurulumuz, çalışmalarını rapor haline getirecek ve üniversiteler ile ortaklaşa çalışmalar yapılacak” diye konuştu.