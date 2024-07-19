MÜSİAD Ticaret Ofisi, üyeleri arasında ticareti artırmayı hedefliyor

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO) 1. Bölge Gebze 3T (Tanı-Tanıştır-Ticaret yap) Networking toplantısı, MTO Başkanı Faruk Güzeldere başkanlığında, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı İbrahim Selçuk Akkaya, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Abdullah Argün, MTO Başkan Yardımcısı Ahmet Çolak, MTO Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Anık, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Eskişehir ve Düzce Şube Başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, iş geliştirme stratejileri, güncel projeler ve diğer faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Üyeler arası işbirliği ve iletişim artacak

MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin üyeler arasındaki işbirliği ve iletişimi artırmak üzere kurgulandığına değinen MTO Başkanı Faruk Güzeldere, “Komisyonumuzun amacı sizleri bir araya getirerek aranızdaki iletişimi artırmanız ve bu şekilde sizlerin arasındaki ticaretin daha ileri noktalara taşınmasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz programımızın olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyorum. Burada gerçekleştireceğiniz bir dakikalık tanışmaların ortak iş yapma amacımıza yeteri kadar hizmet etmeyeceği malumunuzdur. Sizlerden ricamız bu toplantının çıktısı olarak yeni tanıştığınız iş insanlarına firma ziyaretleri gerçekleştirmeniz ve bu tanışıklığı mümkün mertebe ticarete dökebilmenizdir” dedi. MÜSİAD’ın 14 bin üyeye sahip olduğunu söyleyen Güzeldere, yurt dışında 99 noktada, yurt içinde ise 84 noktada temsilcilik ve şubeleri olduğunu vurguladı. Güzeldere, “MÜSİAD olarak yönetim kurulu üyeleri ile çalışma kampları düzenliyoruz. MÜSİAD’ın stratejilerini belirliyoruz. Bu stratejileri doğrultusunda birimlerimiz, şubelerimiz uyumlu faaliyetler gerçekleştiriyor. Yani burada kurumsal yapımızı tamamen muhafaza ediyoruz” şeklinde konuştu.

Connect uygulaması, üyelerin kendi arasındaki iletişimi güçlendirecek

Connect, üyelerimizin kendi aralarında ki iletişimini artırmaya yönelik olarak tasarlanan, sadece üyelerimizin erişimine açık olan tamamen ücretsiz bir platform olarak sizlere sunulmuştur diyen MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı İbrahim Selçuk Akkaya, “Connect uygulamasını indirerek üye olabilir sonrasında ise kendinizin ve firmanızın sayfalarını oluşturabilirsiniz. Ardından Pazar yeri kısmına girerek ürettiğiniz mal ve hizmetleri yükleyebilir ya da ihtiyacınız olan ürünler için talep oluşturabilirsiniz. Bu sayfada şuan günden güne artan bir ticaretten söz etmek mümkün. Umuyoruz ki Connect’e olan talep ve üyelerimizin kendi aralarındaki ticaret her geçen gün daha iyi hale gelecektir” dedi.

MÜSİAD, Connect uygulamasında yaklaşık 3 bin 200 üye olduğunu söyleyen Akkaya, “Bilginin ticarileşmesi ayağında biz tamamıyla tüm gündemi takip ederek sizlere güncel teşviklerden, ülkenin sunduğu avantajlardan, yurt dışındaki ülkelerin açmış olduğu ihalelerden bunları araştırarak Connect üzerinde yayınlıyoruz ve buradaki fırsatları yakalamanızı sağlıyoruz. Bunun dışında aynı şekilde bilginin ticarileşmesi üzerinde sektörel incelemeler yapıp yine faydalanabileceğiniz avantajları aynı şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu sistem üzerinden tüm paylaşımlarımızı direkt ticaret yapabileceği kişilere ulaştırabilme fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca, Dijital Marketing'e reklam harcaması yapan kişiler de var. Çünkü ticaret bu şekilde dönüyor. Doğal olarak hiçbir masraf yapmadan kullanabileceğiniz bir uygulama sayesinde markanızı tanıtabiliyorsunuz. MÜSİAD Connect üzerinde üyelerimiz için geniş bir ağ oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Karz-ı Hasen Yönetim Kurulu Sertip Akşahin ise “MÜSİAD Ticaret Ofisinin düzenlediği neredeyse tüm toplantılarda gündem edilen Karz-ı Hasen hepimiz için oldukça büyük önem taşıyor. Karz-ı Hasen Allaha verilen güzel borç anlamına gelmektedir. Biz buradan elde ettiğimiz gelirlerle zorda kalan ve faiz batağına düşmek istemeyen üyelerimize destek vermeyi hedefliyoruz. Buradaki katılımcılardan da ricam Karz-ı Hasen’e üye olarak bu ailenin bir parçası olmanızdır” dedi.