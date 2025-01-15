“Müsilajı engellemek için atık yönetimi stratejisi geliştirilmesi”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidinin tekrar ortaya çıkması üzerine Gemlik Körfezi’nde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Evsel atıklar ve sanayi atıkları nedeniyle Marmara Denizi'ndeki ekolojik dengenin ciddi şekilde bozulmuş durumda olduğunu söyleyen Bozbey, bu önemli sorunun her platformda dile getirilmesinin önemine değindi. Gemlik Körfezi'nde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda müsilajın yeniden deniz yüzeyine çıkmaya başladığını gözlemlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bilim insanları, acil tedbirler alınmazsa 25 yıl içerisinde Marmara Denizi'nde canlı yaşamının neredeyse tamamen yok olacağını belirtiyor. Bu yüzden acil önlemler alınmalı. Bu ciddi tehdit, sadece denizimizin ekosistemini değil, aynı zamanda bölgesel ekonomimizi ve insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Bu sorunun önüne geçebilmek için, deniz kirliliğiyle mücadelede etkin ve kapsamlı bir yaklaşım sergilenmeli, atık yönetimi konusunda güçlü bir strateji geliştirilmelidir” dedi. Başkan Bozbey ayrıca tüm kurumların da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı.