Mustafa Kalaycı: Konya, savunma sanayisinin yeni üssü olmalı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet Vekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda sanayinin geliştirilmesi, Anadolu’da sanayi merkezleri oluşturulması ve OSB’lerin güçlendirilmesi adına çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Kalaycı ayrıca, Konya’nın güçlü sanayi altyapısı, esnek üretim kapasitesi ve yerli-milli teknolojilerle Türkiye'nin savunma sanayisinde rekabetçi bir şehir haline gelebileceğini vurguladı.

“Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi gücüne ulaşıyor”

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” ile ileri teknolojileri yerli ve milli kaynaklarla üretme kabiliyetine ulaştığını belirten Kalaycı, “Kaan, Kızılelma, Hürjet, Gökbey gibi saymakla bitiremeyeceğim nice eserler, Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Yerli ve millî üretim potansiyelinin tümüyle harekete geçirilmesi; savunma sanayindeki dev atılımların daha da güçlendirilmesi, enerjide yerli katkının daha da artırılması, savunma sanayide yakalanan ileri teknolojinin başka alanlarda da elde edilmesi hedeflenmelidir” diyerek, sanayinin dijital çağa uyumunu desteklemesi gerektiğini ifade etti.

“Ekonomide büyüme devam ediyor”

Mustafa Kalaycı, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5,1, 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü vurgulayarak, “Son yıllarda dünyada yaşanan pandemi, savaş, jeopolitik riskler ve krizlerin küresel ekonomide yavaşlamaya ve dış talep koşullarında bozulmaya yol açmasına, enflasyonist baskılara ve ülkemizde Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketi depremlere ve iki yıldır yapılan seçimlere rağmen Türkiye’nin ekonomi alanında gösterdiği performans gerçekten anlamlı ve değerlidir. Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3 puan artarak 102,2 olmuş, böylelikle 4 ay sonra 100'ün üzerine çıkılarak iyimser görünüm tarafına geçilmiştir. Üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin de artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir” şeklinde konuştu.

“Sanayicilerin üretimini sürdürmesi ve artırabilmesi için tedbirler alınmalı”

KOBİ kredi koşullarının iyileştirilmesi, finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi ve ihracatı destekleyici politikalara öncelik verilmesinin gerekli olduğunu söyleyen Mustafa Kalaycı, “Türk sanayisinin gelişiminde Organize Sanayi Bölgeleri kritik önem taşımaktadır. OSB’ler, firmaların üretim maliyetlerini düşürmelerine ve daha verimli bir üretim altyapısına sahip olmalarına olanak sağlamaktadır. Dünyaya örnek gösterilen OSB’lerimizin kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi Türk sanayisinin geleceği için gerçekten çok önemlidir. Hem OSB’lerimizin kapasitesini artıracak hem de OSB sanayicilerimizin rekabet güçlerini daha yukarıya taşıyacak çalışmalar devam ettirilmelidir. Küresel ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için KOBİ’lerin rekabet gücünü koruyacak finansal destek mekanizmaları güçlendirilmelidir. Sanayicinin iş gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde uzun vadeli eğitim-istihdam ilişkisi kurulmalı, OSB’lerde kurulmuş olan mesleki lise ve yüksekokullarına eğitim desteği verilmeye devam edilmelidir” dedi.

Konya’nın savunma sanayinde üs olması için çağrı

Konya'nın savunma sanayi üssü olarak stratejik önem taşıdığını ifade eden Kalaycı. Beyşehir ilçesinde Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması gerektiğini belirterek, Üzümlü ve Huğlu gibi sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerin, savunma sanayisiyle entegre edilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Mustafa Kalaycı konuşmasına şöyle devam etti: “Kalkınma ajansları tarafından sonuç odaklı program uygulamasına devam edilmeli, yönetim danışmanlığı alanında destek programları tasarlanarak uygulamaya konulmalıdır. GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi kalkınma projelerine hızla tamamlanmalı, yeni bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri devreye konulmalıdır.

Metropoller dışındaki önemli sanayi, hizmet ve turizm merkezi niteliğindeki şehirlerin uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturulması amacıyla başlatılan Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz. Üreten Şehirler Programı geliştirilerek, Anadolu’yu şaha kaldırmak için yeni bir fırsata dönüştürülmelidir. Marmara Havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için sanayinin Konya gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılması gerektiği açıktır. Bu kapsamda uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirler, ülkenin kalkınmasına ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Konya, ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan üretim merkezlerinden birisidir. Esnek üretim yapısıyla imalat sanayisinde küresel piyasalara entegre bir endüstriyel büyüme odağı olmaya doğru ilerlemektedir. Konya büyük ölçekli yatırımlar için duyulan yeterli alanlara fazlasıyla sahiptir. Ve deprem riski en düşük iller arasındadır.

İlçe bazlı teşvik sistemine destek

Yeni ilçe bazlı teşvik sistemini destekleyen Kalaycı, özellikle gelişme potansiyeli yüksek ilçelerin daha fazla teşvik almasının, sanayinin Anadolu şehirlerine kaydırılması ve Türkiye'nin dengeli bir kalkınma süreci izlemesi açısından değerli olduğunu ifade etti. Konya’nın sanayide esnek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve büyük yatırımlara elverişli alanlarıyla ulusal ekonomiye katkıda bulunduğunu vurguladı.