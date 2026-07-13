Mustafa Karabağlı EBSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) seçim süreci hız kazanırken, sanayici Mustafa Karabağlı, 2026 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek EBSO seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. "Yeni Nesil Sanayicilik" vizyonuyla yola çıktığını belirten Karabağlı, EBSO'nun yalnızca üyelerinin sorunlarını çözen değil; teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değerli üretime öncülük eden, İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıran bir kurum yapısına kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.

Sanayide başarının artık yalnızca üretim miktarıyla ölçülmediğini, katma değerli üretim, teknoloji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin geleceğin sanayisini şekillendiren temel unsurlar olduğunu belirten Mustafa Karabağlı, "Biz bu anlayışı 'Yeni Nesil Sanayicilik' olarak tanımlıyoruz. Yeni Nesil Sanayicilik; üretimi bilgiyle, teknolojiyi tecrübeyle, girişimciliği ortak akılla buluşturan bir vizyondur. EBSO'nun yalnızca üyelerinin sorunlarını çözen değil; onların rekabet gücünü artıran, yeni fırsatlar oluşturan, yeni üretim yatırımlarının ve teknoloji girişimlerinin gelişmesine öncülük eden bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Karabağlı, "Üyeleriyle sürekli iletişim içinde olan, sorunları yerinde dinleyen, çözümü birlikte üreten ve her kararında ortak aklı esas alan bir EBSO anlayışını hâkim kılacağız. Amacımız makamdan ziyade sanayicimizin güven duyduğu, her koşulda yanında hissettiği güçlü bir temsil anlayışını hayata geçirmek. Bölgemiz sanayisinin köklü mirasını 'Yeni Nesil Sanayicilik' vizyonuyla geleceğe taşımak, üyelerimiz için daha fazla değer üretmek ve EBSO'yu yarının dünyasına hazırlamak için bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız" diye konuştu.