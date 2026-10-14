Mustafa Karabağlı: “Mevcut finansman maliyetleriyle sanayicilik zor, bu düzen değişmeli”

AHMET USMAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2026-2030 yılları arasında görev yapacak meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda meclis başkanı, meclis başkan vekilleri ve katip üyesi seçilirken, meclis öncesinde gerçekleştirilen oylamada yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Mustafa Karabağlı, üyelere önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verirken, ülke ekonomisine dair görüşlerini de paylaştı. Karabağlı, imalat sanayisinde finansman giderlerinin şirketlerin karlılığına oranının yüzde 70’e çıktığını hatırlatarak, bu düzenin acilen değiştirilmesi gerektiği görüşünü vurguladı.

Dünya ekonomisinin değiştiğini vurgulayan Karabağlı, “Yanıt vermemiz gereken soru şu: Fazla mı üreteceğiz yoksa az üretip fazla mı para kazanacağız? Doğru yanıtın ikincisi olduğunu biliyoruz. Dünyada eskiden petrokimya devleri, yatırım kuruluşları en değerli şirketlerdi. Bugün ise teknoloji şirketlerinin ülkeleri satın alacak seviyeye geldiğini görüyoruz. Bizim artık bu rekabetteki belirleyici unsurun teknoloji, katma değer ve fark yaratmak olduğunu anlıyor ve buna göre de odamızı çalıştırıyor olmamız lazım. Bizler meslek örgütüyüz. Bizi çalıştırın. Bizler her şeyi yapabilecek beceriye sahibiz. Burada çok önemli bir insan kaynağı var. Bunu kullanmalıyız” diye konuştu.

İmalat sanayisinde şirketlerin finansman giderlerinin faaliyet karına oranının son iki senede yüzde 44’ten yüzde 70’e çıktığını hatırlatan Karabağlı, “Yani sanayici 100 lira kazanıyor, bunun 70 lirasını faiz ve benzeri finansal enstrümanlar için kullanıyor. Üstüne bir de vergi veriyor. Bu adam üretim yapmaz ki. Parayı çekmek istese, stopaj var. Geriye para kalmıyor. Bu durumda çalışmaya gerek yok. Bu düzen değişmeli. Çünkü sürdürülebilir değil. Biz de bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapılması gerekenlerin yetkisinin bizi aştığının farkındayım ama bunu gidip en yetkili mercilere anlatabilirim. Benim böyle bir imkanım var. Bana bunu sağlayan da odamızın saygınlığı” görüşünü ifade etti.

“Yüksek teknolojili yatırımlardan gerekirse arsa parası almayacağız”

Görev süresi boyunca yüksek teknolojiye dayalı üretimleri desteklemeye çalışacağını anlatan Mustafa Karabağlı, şunları söyledi: “Teknoloji bölgeleri oluşturmak için var gücümüzle hareket edeceğiz. Organize sanayi bölgelerimizde bazı genişleme alanları yaratacağız ama buraları mümkün olduğunca yüksek teknoloji alanları olarak kullandıracağız. Yani oralarda yüksek teknoloji yatırımları yapılmasını sağlayacak şekilde kararlar alacağız ve gerekirse de arsa parası almayacağız. Yeter ki yatırımcı orada yüksek teknoloji üretsin, katma değerli üretim yapsın. Bir şekilde arsayı sağlayacağız. Arsadan para kazanma devri bitti. Organize sanayi bölgesinden 10 liraya arsa aldım, 50 liraya sattım diye sanayicilik olmaz. Zaten bunu gören bakanlık da gereken düzenlemeleri yaptı. Arsayı alan fabrikasını kursun, üretim yapsın. Biz rantiyeci değiliz, sanayiciyiz. Arsadan para kazanmak istiyorsan git Bodrum’dan al, Çeşme’den al.”

EBSO’nun yeni meclis başkanı Fatih Aracı oldu

En yaşlı üye olarak Remzi Peköz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında EBSO’nun yeni meclis başkanı Fatih Aracı oldu. Aracı, yarıştığı Haluk Tezcan’ı 64’e 39 oyla geride bırakırken, EBSO’nun yeni meclis başkan vekilleri Hasan Onur Ercan, Ömer Burak Erenoğlu, yeni katip üye de Elif Candan Ülkü oldu.