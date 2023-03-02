"Müstakil evler için imar düzenlemesi hayati önem taşıyor"

ADANA - Adana’da afetten en fazla etkilenen merkez Çukurova ilçesinde düşük yoğunluklu konut ve müstakil ev yapmaya uygun 16 bin dönüm arazinin imara açılmasının ile ilgili görüşlerini açıklayan Sakarya, “Adana’nın kuzey batısındaki söz konusu bölgede yaklaşık 25 yıldır kamu kurumlarının ve bazı şahısların itirazları nedeniyle yaşanan imar sorunların 6 ay içinde çözülmesine yönelik atılan adımların sonuçlandırılması müstakil konut imarlı arsa ihtiyacını çok büyük oranda karşılayacaktır” dedi.

Adana’nın çeşitli mahallelerinde çok katlı binalarda yaşamak istemeyen vatandaşların müstakil ev yapabilecekleri, konteyner veya taşınabilir evler koyabileceği arsa satın almak için arayışa girdiğini, bu kriz ortamında elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağlanamayacağı tarla vasıflı arazilerin dahi ederinin 5 katı fiyatlarla satıldığına dikkati çeken Sakarya, şöyle konuştu:



“Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin, çok yüksek fiyatlardan imarsız arsa satın alınmaması, fırsatçılara prim verilmemesi çağrısında bulundu. Adanalıların biraz sabırlı olmalarını isteyerek Karaisalı yolu üzerinde 16 bin dönüm arazinin müstakil ev inşasına uygun olduğunu, ilgili düzenlemeleri yapıp imara açacaklarını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ise yıkılmış veya ağır hasarlı konutların yerine yapılacak afet konutları için Şambayadı bölgesini işaret etti. Başkan Çetin’in haklı talebinin ardından Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban da söz konusu bölgenin imar sorunlarının çözülüp, afet konutları ile birlikte müstakil konutlar için imara açılması konusunda büyük gayret gösteriyor. Valimiz ve belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu irade çok değerli.

Bakanlıklarımızın, valimizin ve belediye başkanlarımızın koordinasyonunda ilgili kurumların çalışmalarıyla, 6 ay içinde müstakil ev yapımı konusunda gündeme gelen imar düzenlemelerinin sonuçlandırılması vatandaşların arsa taleplerini büyük ölçüde karşılayacaktır. İmara açılacak bölgede hak sahiplerinin de sağduyulu davranması yaşadığımız çok zor günlerin daha kolay atlatılmasını, insanlarımızın güven içinde yaşamasını kolaylaştıracaktır.

Dolayısıyla hemşehrilerimizin birikimlerini müstakil ev yapımı için değerlendirirken aceleci davranmamasını, biraz sabırlı olmaları kendi faydalarına olacaktır. 16 bin dönüm arazi 6 ay içinde imara açıldığında arazilerini fahiş fiyatlarla satışa çıkaran fırsatçılar da gayrimenkullerinin ederini deprem öncesi rakamlara düşürmek zorunda kalacaktır.”