Mut kayısısında rekolte düştü, üretimin yarısı ihraç edildi

ADNAN AÇIKGÖZ / MUT

Akdeniz ve karasal iklimin bir arada yaşandığı Mut, 712 bin dekarlık tarım arazisi varlığıyla büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. Uygun hava koşulları sayesinde yıl boyunca yüzlerce farklı çeşitte meyve-sebzenin üretildiği Mut, kayısıdaki potansiyeliyle öne çıkıyor.

Kaymakamlık verilerine göre Mut, 79 bin dekarlık alandaki 1 milyon dikili ağacıyla Türkiye sofralık kayısı üretiminin yüzde 70’ini tek başına karşılıyor. İlçe merkezinde ve köylerinde üretilen yaş sofralık kayısının ‘Mut Kayısısı’ ismiyle tescillendiğini anımsatan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, “Kayısılarımızın tamamına yakını sofralıktır. Uygun coğrafi koşullar dolayısıyla ülkemizde en erken hasat bölgemizde gerçekleştiriliyor. Nisan ayı sonunda başladığımız hasat dönemini haziran sonunda tamamladık. Bu sene geçen yılki 350 bin tonluk üretimin uzağında kalarak yüzde 42 azalışla 200 bin ton ürün aldık. Bunun 100 bin tonu başta Romanya, Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildi. Geri kalan 100 bin ton ise iç pazara sürüldü” dedi.

“Üreticilerin tarımdan vazgeçmesi söz konusu”

Yüksek kaliteli ürün elde edilmesine rağmen fiyatların çiftçiyi memnun etmediğini vurgulayan Muharrem Yılmaz, “Kayısının kilogram fiyatı turfanda döneminde 50-60 lira bandında seyretti. Daha sonra bu rakamın 10-20 TL’ye kadar gerilemesi çiftçimizin kazancını olumsuz etkiledi. Sulama, ilaç, gübre, nakliye ve işçilik gibi üretim maliyetleri çok yüksek. Mevcut hal ve desteklerle bu maliyetler üzerinden satış yapılması çiftçiyi ekonomik manada zorluyor. Emeğinin karşılığını alamayan üreticilerin tarımdan vazgeçmesi söz konusu. Arz-talep kanadındaki eksiklikle ortaya çıkacak tehlikenin farkına vararak gerek maliyetleri düşürme gerekse yeni pazar oluşturma noktasında önemli adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.