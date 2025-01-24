Mut OSB’de arsa tahsisleri sürüyor

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’in Mut ilçesindeki Mut OSB’nin müteşebbis heyet toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bölge genel durumunun, gelişim sürecinin ve altyapı çalışmalarının değerlendirildiği oturumda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bölgedeki çalışmalarla ilgili güncel verileri paylaşan Vali Ali Hamza Pehlivan, “OSB’de 165 hektar alan üzerinde 90 sanayi parseli bulunmakta olup, 2024 yılında 27 firmaya 49 parsel tahsis edilmiştir. Elektrik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Su ve kanalizasyon hatlarının yapımına yönelik projeler hazırlanmıştır. Bu çalışmalar için gerekli kaynak talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş olup, gerekli kredi tahsisi sağlanmıştır” dedi.



Arsa tahsis ilanları başta olmak üzere tüm bildiri ve gelişmeler, bölgenin resmi web sitesi olan mutosb.org.tr adresinden takip edilebiliyor.