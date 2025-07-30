Müteahhitler ruhsat ve imar yetkilerinin belediyelerden bakanlığa devrini istiyor

Eray ŞEN/ADANA

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, belediyelerde imar ve ruhsat işlerinin, çalışanlar imza atmaktan çekindiği için tıkandığını, bu yetkilerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri ile sorunun çözülebileceğini söyledi. DAİMFED olarak bu konuda çalıştıklarını açıklayan Karslıoğlu, “İşlerin bakanlığa devrini yılsonuna kadar başarırsak, hem sektörümüzün önü açılacak hem de imar sorunları çözülecek” dedi.

Karslıoğlu, sektörün güncel sorunlarının çözümü için federasyon olarak yaptıkları çalışmaları EKONOMİ’ye anlattı. Son dönemde belediyelere yönelik operasyonların sektörü nasıl etkilediğine değinen Karslıoğlu, “Adana olarak söyleyecek olursak, bu adli olaylardan önce de sorun yaşıyorduk. İşler gecikiyordu. Belediye bünyesindeki mühendis ve çalışanlar, imza atmaya korkuyorlardı haklı olarak. Basit konulardan, eski dönemlerden yargılanmışlar. Öyle olunca adam kendini çekinceye alıyor” diye konuştu.

Sorunun çözümü için belediye başkanlarına öneri sunduklarını aktaran Karslıoğlu, şöyle devam etti: “Başkanlarımıza ‘bu arkadaşlarımızın yerine yeni mühendisler getirelim, bunlar çalışmıyorsa çalışacak insanlar var’ dedik. ‘Biz memur alamıyoruz’ dediler. Bunu da dışarıdan mühendislik hizmeti satın alarak yapabilirsiniz. Baktık o da çözüm olmuyor. Şimdi DAİMFED olarak ruhsatları ve imarla alakalı bütün konuların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri için uğraşıyoruz. Başarabilirsek, belediyelerden elimizi eteğimizi çekeceğiz. Bugün bir inşaat bir yıl sürüyor, ruhsat da bir yıl sürüyor. Böyle bir şey olabilir mi?”

“İmar komisyonunda kasap çalışıyor”

Konuyla ilgili çalışmalarını bu yılın sonuna kadar sonuçlandırabilmeleri halinde hem sektörün önünün açılacağını hem imar sorunlarının çözüleceğini savunan Karslıoğlu, şunları söyledi: “Belediyeler imar konusunu da yapamıyor, çünkü imar komisyonunda çalışan adam kasap. Nereyi tutsak elimizde kalıyor. Belediye başkan adaylarımıza ‘ekibinizle gelin’ dedik. Seçimden önce, ‘imarla kim, park bahçelerle kim, temizlikle kim ilgilenecekse tanıtın, vatandaş için en azından bunu yapın’ dedik..”

“Bina tamamlama sigortası zorunlu olsun”

Sektörün gündem maddelerinden ‘bina tamamlama sigortası’ hakkında görüşlerini aktaran Karslıoğlu şöyle konuştu: “Bina tamamlama sigortasını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun kanunla zorunlu olmasını istiyoruz. Böylece yarım kalan inşaat diye bir sorun olmayacak. Hak sahipleri korunacak. Bu işin maliyeti normalde yüzde 5-6 görünüyor ancak vergiler ve görünmeyen kalemler ile birlikte bu maliyet yüzde 8-9’u bulabiliyor. Bu durumda devletin vergi muafiyeti getirmesi önemli bir adım olabilir. Ayrıca vatandaşın da bu yükle ilgili üzerine düşeni yapması lazım.”

“Deşifre grubumuz ile müteahhitleri denetliyoruz”

Müteahhitlerle ilgili algının düzelmesi için çalıştıklarını anlatan Karslıoğlu, “En güzel algı yönetimi düzgün iş yapmak. Birisi müteahhidinden memnun değilse federasyona geliyor ve biz sorunu çözebiliyoruz; ‘neden vaat ettiğin sürede, söz verdiğin kalitede yapmadın’ diye soruyoruz. Müteahhit bunları gördükten sonra daha özenli çalışıyor, kimse ismini kötüye çıkarmak istemez. Bizim bir ‘deşifre grubumuz’ var, kimse deşifre olmak istemez. Sektörde güvene dayalı bir yapı olmalı.”

“Merkezi Adana olan konfederasyon kuracağız”

DAİMFED’in 12 ilde şubesi olduğunu, 2026’nın ortasına kadar il sayısını 25’e, yurt dışında şubelerinin bulunduğu ülke sayısını da 4’ten 10’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Karslıoğlu, “2027 yılında, genel merkezi Adana’da olacak şekilde Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nu kurmak için çalışıyoruz. Merkezi Adana olan ilk federasyon DAİMFED olduğu gibi, yine merkezi Adana olan ilk konfederasyon da bu olacak. Burayı sektörümüzde ilgili merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.