Mutfakta başlayan kozmetik üretimi ihracatla taçlandı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Büyük bir mağazanın müşteri hizmetleri bölümünde görev yapan Neslihan Cangüler, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra işini bırakarak aile yaşantısına odaklandı.

Bu süreçte böbreğini verdiği eşinin emekli olmasının ardından yeniden iş hayatına atılmayı isteyen Neslihan Cangüler, Türk Eğitim Vakfı’nın sabun-şampuan, kozmetik ve güneş koruyucuları alanında verdiği kursları başarıyla tamamlayıp ABD merkezli Northwest Üniversitesi onaylı sertifikaları almaya hak kazandı.

Daha sonra evinin mutfağında imal ettiği sabun ve nemlendirici kremleri yakın çevresinde satışa sunan Cangüler, elde ettiği gelirle hammadde stokunu genişletti. Ürünlerin özellikle doktor ve eczacı arkadaşları tarafından beğenilmesiyle yatırım atağına hız veren Cangüler, 2022’nin sonunda firmasını kurup bir kimyager istihdam ederek kendi markası ‘NC Natural Care’ ile tüketicinin karşısına çıktı. Evdeki çalışmalarıyla artan talebe yanıt veremeyince Konya’daki bir firmayla anlaşıp çoklu imalatı oradaki laboratuvara taşıyan Cangüler, formülünden ambalaj tasarımına kadar kendi imzası bulunan ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını Mersin Üniversitesi Girişim Limanı’ndaki ofisinden yürütüyor.

Farklı özellikler bir arada

Vitamin, göz çevresi/sivilce serumu ve altın suyu katkılı nemlendirici kremlerden oluşan 20’ye yakın farklı ürün grubunu doğal bakımı tercih edenlerin hizmetine sunduklarını belirten NC Natural Care Kurucusu Neslihan Cangüler, “Piyasadaki birçok markanın vitamin, antioksidan, tonlayıcı ve nemlendirici gibi çeşitleri ayrı satması büyük bir maliyet oluşturuyor. Biz ise doğru kombinasyonlarla tüm özellikleri tek formülde topluyor, ihtiyaçları tek bir serumla karşılıyoruz. Hiçbir üründe ticari kaygı taşımadık. Ulaşabildiğimiz en üst düzey hammaddeyi kullanıyoruz. Çünkü biz maksimum fayda sağlamak istiyoruz” dedi.

180 günde ihracata başladı, Azerbaycan bayilik istiyor

Sahip oldukları anlayışla imalat ve satışta kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Neslihan Cangüler, kuruluştan sonraki ilk 6 ay içinde Hollanda’daki bir firmadan fason üretim teklifi aldıklarını söyledi. Bu pazar için özel hazırlanan erkek saç ve sakal bakım ürünleri başta olmak üzere 10 farklı ürünü sevk etiklerini anlatan Cangüler, “Ürünlerimiz yabancı markanın etiketiyle Hollanda’da piyasaya sürüldü. Olumlu geri dönüşler alınca sipariş miktarı ve talep getiren firma sayısı arttı. Şuan çocuklar için simli vücut losyonu üzerindeki Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz. Malezya’dan gelen bir teklifi ayrıca değerlendiriyoruz. Azerbaycan’da bayilik isteniyor. Hollanda pazarında büyümeyi, Azerbaycan’da yer almayı ve Dubai’de adımızdan söz ettirmeyi arzuluyoruz. İç pazarda güzellik salonlarına toptan ürün temin ediyoruz. Yakın zamanda eczanelerde perakende satışımız başlayacak. Her konuda yanımda olan Mersin Üniversitesi Girişim Limanı yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.