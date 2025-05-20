Mutlu Doğru: Hale bildirim mecburiyetinin ne faydası oldu?

ADANA/EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ticaret Bakanlığı'nın sebze ve meyve ticareti ile ilgili yeni düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Yeni düzenleme ile ilgili soru işaretleri olduğunu savunan Doğru, Bakanlığın gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlayan ve denetimleri artırmayı öngören düzenlemesi hakkında şu soruları gündeme getirdi:

- Hale bildirim mecburiyetinin ne faydası oldu? Üretim veya ticareti yapılan meyve ve sebze hakkında bize doğru bilgi verebildi mi? Hal kayıt sistemindeki rakamlar ne kadar doğru?

- Meyve ve sebze ticaretinde hale girme mecburiyeti üreticiye veya tüketiciye bir fayda sağladı mı?

- Market ve pazarlarda satılan meyve ve sebzeye etiket koyma mecburiyeti var. Peki hallerde durum nasıl? Ürünlerin üzerine etiket konuyor mu?

- Hallere gelen alıcıların, satılan ürünlerin hangi nolu dükkanda ne kadara satıldığını ve ürün miktarını gösteren bir borsa salonu var mı?

- Türkiye’de kaç halde soğuk hava deposu var?

- En son yapılan değişikliğe göre üretici birliklerine haldeki dükkan sayısının yüzde 20’si tahsis edilecekti. Türkiye’de kaç üretici birliğinin halde yeri var?

- Türkiye’de hallerde kesilen hal ve rüsum vergileri toplamı yıllık ne kadar? Bu gelirlerin ne kadarı halleri iyileştirmek için kullanılıyor?

- Hallerde dükkan veya deposu olan marketler var mı? Üreticiye veya tüketiciye faydası var mı?

- Belediyelerin halleri denetimi ve verdikleri hizmet yeterli mi?

- Üretilen yaş meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 20’si fire olarak çöpe gidiyor. Ambalaj, nakliye ve depolama şartları yeterli mi? Belirlenen standartlar uygulanıyor mu?

- Haldeki alım satımlar tam olarak kayıt altında mı?

- Hallerde üreticiden tahsil edilen hamaliye ve aktarma gibi işçilik bedellerini kim belirliyor? Bunlarla ilgili resmi kayıt ve belge var mı?