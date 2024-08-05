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Mut’ta incir yüzleri güldürdü, Antep fıstığı umutlandırdı

Mersin’in Mut ilçesinde hasadı süren incirin bahçeden 80 liraya alıcı bulması çiftçiyi memnun etti. İncirde 100, hasadına başlanan bir diğer ürün olan Antep fıstığında ise 300 ton rekolte hedefleniyor.

Haber Merkezi
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Mut’ta incir yüzleri güldürdü, Antep fıstığı umutlandırdı
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MUT / EKONOMİ

Ilıman iklimi sayesinde yüzlerce çeşit tarımsal ürünün yetiştirildiği Mersin’in Mut ilçesi, kayısı, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra incirde de marka olma yolunda ilerliyor. Bu yıl 100 ton rekolte beklenen incir, bahçeden kilogram fiyatı 80 liraya alınıyor.

Geçen yıl 20 ila 30 liradan satılan incirin bu sene daha fazla kazanç sağlaması çiftçiyi sevindirdi. Hava şartlarının incir için elverişli geçtiğini belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, yaklaşık 10 bin dekar araziye incir fidanı dikildiğini söyledi.

Öte yandan, 6 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçenin Geçimli Mahallesi’nde dağıtılıp 7 bin 730 dekar alanda toprakla buluşturulan Antep fıstığı fidanları olgunlaştı. Hasadına başlanıp 62 liradan alıcı bulan fıstıkta 300 ton rekolte beklendiği ifade edildi.

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