MVD, 75 yıllık tecrübesiyle ihracatta vites yükseltiyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

1950 yılında ilk makinesini üreterek sac işleme sektörüne adım atan MVD Makine, üç kuşaktır üretim geleneğini sürdürerek, sac bükme, kesme ve delme alanlarında geniş ürün gamıyla 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

MVD Makina Genel Müdürü Vasıf İnan, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda firmanın faaliyet alanı, ihracat stratejileri ve 2025 yılına dair değerlendirmelerini paylaşarak, bugün 50 bin metrekare alanda, 300’ün üzerinde çalışanıyla sac işleme sektörüne yönelik abkant pres, fiber lazer kesim makinesi, giyotin makas, panç pres, plazma-oksijen kesim sistemleri ve genişletilmiş metal pres makineleri gibi ürünler ürettiklerini söyledi.

İlk abkant 49 yıl üretimde kaldı, şimdi müzede sergileniyor

MVD Makine’nin 1974 yılında ürettiği ilk abkant pres makinesinin, 2023 yılına kadar bir üretim hattında aktif olarak kullanıldığını ve 49 yılın ardından, firmanın teknik geçmişini simgelemek üzere yeni kurulan MVD Müzesi’ne kazandırıldığını aktaran İnan, bu makinenin, MVD’nin dayanıklılık, kalite ve mühendislik standartlarının en somut örneklerinden biri olduğunu söyleyerek, “MVD olarak yalnızca makine üretmiyoruz. Otomotivden savunma sanayine, enerjiden beyaz eşyaya kadar birçok sektöre üretim verimliliği, mühendislik desteği ve teknoloji tabanlı çözümler sunuyoruz” dedi.

Yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesi ve Ar-Ge gücü artacak

MVD’nin Konya 3. ve 4. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikalarına ek olarak, Konya 6. OSB’de 70 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir arsa tahsisini tamamladığını ifade eden Vasıf İnan, bu yatırımın yalnızca fiziksel genişleme değil; aynı zamanda stratejik bir dönüşüm adımı olduğunu belitti.

2026 yılında inşaatına başlanması planlanan yeni tesisin, 2027 yılında devreye alınacağını söyleyen İnan, “Yeni tesisimiz, modern ve enerji verimli altyapısıyla hem üretim kapasitemizi önemli ölçüde artıracak hem de Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarımıza ivme kazandıracak. Bu fabrika sayesinde katma değeri yüksek, teknolojik ve ihracat odaklı ürün geliştirme potansiyelimiz ciddi anlamda artacak” diyerek, önümüzdeki 5 yıl içinde ihracat hacmini iki katına çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

Küresel yatırım iklimini olumsuz etkileyen gelişmelerin makine sektöründe talep düşüşüne yol açtığını ifade eden İnan, “Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden bu daralmanın artık dip seviyeye ulaştığını düşünüyoruz. Bu dönemi stratejik bir hazırlık süreci olarak değerlendirdik. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve 2026’ya güçlü bir şekilde girmek üzere pozisyonlandık. Öte yandan, bu süreçte yurt içi satışlarımızda artış sağladık ve bu sayede genel hedeflerimizin çok gerisinde kalmadan yılı yönetmeyi başardık” şeklinde konuştu.

“İhracat üretimimizin yüzde 85’ini oluşturuyor”

Şu an itibarıyla 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve üretimlerinin yüzde 85’inin dış pazarlara gittiğini söyleyen Vasıf İnan, “Başta Avrupa, Orta Doğu ve Amerika olmak üzere 50’den fazla ülkede distribütörlük ağımız var. En uzak coğrafyalarda dahi ürünlerimizi kullanıcılarla buluşturuyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde ihracat hacmimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler, MVD'nin küresel pazarda edindiği güvenin ve memnuniyet düzeyinin açık bir göstergesi. Firmamız, teknoloji, tasarım ve üretim becerilerini her geçen gün geliştirerek, Türkiye’yi global arenada rekabetçi bir sanayi gücü olarak temsil etmeye devam ediyor” diye konuştu.

İnan, yurt dışında Türk makinelerinin fiyat/kalite+hizmet dengesi açısından avantajlı olduğunu vurgulayarak, “Karlılık baskısı olsa da, kalite ve hizmetimizi geliştirmeye devam ederek ihracat fiyatlarımızı kademeli olarak artırabiliriz. Bu inançla, genel olarak 2025 yılının geri kalanında satışların artmasını bekliyor ve 2026 yılında satışlarımızın 2023 değerlerinin üzerine çıkarak rekor kırmasını hedefliyoruz” dedi.