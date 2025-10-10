  1. Ekonomim
  3. MVD Makina, MAKTEK Konya Fuarı’nda sektörle buluştu
Makine imalat sektörünün öncü firmalarından MVD Makina, Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı’na katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Makine imalat sektörünün öncü firmalarından MVD Makina, 11 Ekim 2025 tarihine kadar Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam eden MAKTEK Konya Fuarı’nda yerini aldı.

MVD Makina Genel Müdürü Vasıf İnan, fuarın sektör açısından taşıdığı öneme değinerek, “MAKTEK, Türkiye’de makine imalat sanayisinin en önemli buluşma noktası haline geldi. Her yıl dönüşümlü olarak bir sene İstanbul’da, bir sene Konya’da düzenleniyor. Bu da Konya’nın sanayi kimliğini daha da güçlendiriyor” dedi.

Fuarın bu yılki atmosferini değerlendiren İnan, “Fuarın ilk günü daha orta tempodaydı ancak bugün oldukça hareketli. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılar, tedarikçiler ve üreticiler bir araya geliyor. Durgun bir dönemde bu kadar canlılık görmek sektör adına sevindirici” ifadelerini kullandı.

