My Tech Enerji, Mersin’de 100 megavatlık yeni GES’ler kuracak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’de ışınım verimliliği bakımından yüksek güneşli gün değerlerine sahip olan Mersin’de artan güneş enerji santrali yatırımlarında bölge dışı enerji firmaların hakimiyetine son vermek üzere Temmuz 2022’de faaliyetlerine başlayan My Tech Enerji, 7 ayda 17 çatı ve arazi tipi güneş enerji santralini tamamlayarak sektöre hızlı bir giriş yaptı.

Türkiye’nin 17 farklı bölgesinde kurulan toplam 200 megavat kapasiteli birçok GES projesinde görev yapan Yüksek Makine Mühendisi Mehmet Yürekdelen tarafından kurulan firma, 2023 yılında en az 100 megavatlık GES projesi tamamlamayı hedefliyor. My Tech Enerji Genel Müdürü Mehmet Yürekdelen, Mersin’de GES kurulum yapan bölge dışından firmaların servis hizmetlerinde eksik kaldığını ve yatırımcıların kısa ve orta vadeli mağduriyetine sebep olduğunu belirtti.

Yaşanan sorunların artış göstermesi üzerine gelen yüksek talepler nedeniyle My Tech Enerji’yi kurduğunu kaydeden Mehmet Yürekdelen, “Yüksek enerji tüketimine sahip olan firmalara mahsuplaşma usulüyle Türkiye’nin tüm alanlarında GES yatırımı yapmasına olanak tanıyan yasal düzenleme ile birlikte şehrimize yüksek bir GES talebi gelmeye başladı.

Çünkü yüksek güneşli gün sayısına sahip olan Mersin’de yapılan yatırımların kendisini amorti etme hızı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’ye nazaran 1.5 kat daha hızlı gerçekleşiyor. Bu talebi bölge içinden karşılamak üzere hızlı bir yapılanma ve operasyonel kapasite oluşturduk. Beyaz yakada her biri alanında uzman 5 mühendis ve operasyonel süreçleri yönetmek üzere 10 kişilik elektrik ve mekanik formen istihdamı gerçekleştiriyoruz.

Proje uygulama aşamasında projelerin büyüklüğüne göre istihdamımız 250 kişiye kadar yaklaşıyor. Aylık 10 projeyi eş zamanlı olarak yürütebiliyoruz. Yaklaşık 7 aylık bir firma olmasına rağmen 12 çatı tipi proje, 5 de arazi tipi olmak üzere yaklaşık 20 megavatlık GES projesi sözleşmesi imzaladık. Özellikle tarım ürünleri ve plastik sektöründen yeni talepler alıyoruz.

Ocak ayında sözleşmesini imzaladığımız 1.5 milyon dolar bütçeli projenin kurulumuna başladık. Yıl sonuna kadar en az 100 megavat güce sahip olacak yeni arazi ve çatı tipi GES’leri devreye almayı planlıyoruz. Çatı tipinde en az 15 milyon dolarlık bir yatırıma imzamızı atmayı hedefliyoruz” dedi.

Projelerine 25 yıl yüksek verim garantisi veriyor

Kurdukları servis ekipleriyle GES’lerde meydana gelen arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale edebildiklerini ifade eden Mehmet Yürekdelen, “Bölge dışı enerji firmaları, kendi projelerinde yaşanan sorunlara müdahale konusunda lojistik dezavantajlar nedeniyle hızlı yanıt veremiyorlar.

Bu durum yatırımcılarımızın kısa ve uzun vadeli mağduriyetine sebep oluyor. Güneş enerjisinde saniyelerin bile önemi büyüktür. Bu nedenle 2022 yılında bölge dışı enerji firmaları tarafından kurulan sorunlu GES projelerinde önemli çözüm ortağı olduk.

GES projelerinde yıllardır kazanmış olduğumuz tecrübeleri kullanarak ve yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda kullandığımız ürünlerin tamamını tesisin en az 25 yıl çalışmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edip ürünlerimizi buna göre seçiyoruz. Projemize en az 25 yıl yüksek üretim verimliliği garantisi sağlıyoruz. 25 yılın ardından da kurduğumuz GES’ler en az yüzde 80 verimlilik oranıyla çalışmaya devam ediyor” diye konuştu..