Nadir Küpeli: "Modern sanayi alt yapımızla çağdaş kent mimarisini ve kentsel dönüşümü destekliyoruz"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir, sanayi altyapısındaki gücü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kentsel dönüşüm projelerinin şehir ve sanayi entegrasyonu üzerindeki stratejik önemine dikkat çekerek, bu çalışmaların Eskişehir'in ekonomik kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı. Küpeli, “Kentsel dönüşüm çalışmaları, Eskişehir’in yalnızca modern bir şehirleşme örneği haline gelmesini değil, aynı zamanda sanayimizin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı da hedefliyor. Bu projeler, sanayi ile şehir arasında daha güçlü bir bağ kurarak, Eskişehir’i hem yaşam kalitesi hem de ekonomik canlılık açısından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri yapacaktır” dedi.

Kentsel dönüşümün, sanayi bölgelerinin çevresinde oluşturacağı olumlu etkilere değinen Küpeli, “OSB’ye yakın mahallelerde başlatılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları, şehirle sanayi arasındaki uyumu güçlendirmek adına kritik bir öneme sahip. Özellikle Gündoğdu Mahallesi’nde hayata geçirilecek projeler, OSB’ye yakın bölgelerde modern konutlar, sosyal alanlar ve ulaşım altyapısının gelişmesini sağlayarak hem çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak hem de lojistik süreçlerde ciddi bir verimlilik yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ulaşım sorununa da dikkat çeken Küpeli, “Eskişehir OSB’ye çıkan ana yolların yenilenmesi, yeni çevre yolunun ve ara kuşak yolların yapılması, yalnızca sanayi ürünlerinin hızlı ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda OSB’ye ulaşımı kolaylaştırarak çalışanlarımızın hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmesini mümkün kılacak. Bu yollar, lojistik süreçlerde daha az aksama ve daha düşük nakliye maliyetleri sağlayarak işletmelerimizin rekabet gücünü artıracak” dedi. Bu tür altyapı projelerinin yalnızca sanayi değil, tüm şehir için bir kazanım olacağını vurgulayan Küpeli, “Ulaşım ağının modernleştirilmesi, OSB ile şehir arasında daha güçlü bir entegrasyon sağlayacak. Bu durum, hem Eskişehir'de yaşayanların günlük hayatını kolaylaştıracak hem de şehre gelen yatırımcılar ve iş gücü için cazip bir ortam oluşturacak. Özellikle genişleyen OSB alanlarında inşa edilecek yeni bağlantı yolları, Eskişehir’in lojistik avantajlarını artırarak bölgesel bir üretim ve ticaret merkezi olma hedefine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Sanayimizi ve şehrimizi geleceğe taşımada hayati bir rol oynuyor”

Sanayinin çevresel ve sosyal etkilerinin yönetilmesinin, sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Nadir Küpeli, “Bugün OSB sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren 897 işletme, yalnızca Eskişehir ekonomisinin değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki istihdam ve üretim kapasitesinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu başarının devamlılığı, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır. Sürdürülebilir bir sanayi altyapısı için çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsememiz şart. Bu noktada, kentsel dönüşüm projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin geliştirilmesi ve akıllı bina teknolojilerinin uygulanması hem sanayimizi hem de şehrimizi geleceğe taşımada hayati bir rol oynuyor” diye konuştu.

Eskişehir’in cazibe merkezi olarak konumu güçlenebilir

Sanayi ve kentsel dönüşüm arasındaki dengeyi sağlamanın sosyal faydalarına da değinen Küpeli, “Çevreye duyarlı projeler, yalnızca doğal kaynakları korumakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarımız ve halkımız için daha sağlıklı bir yaşam ortamı sunmaktadır. Sanayi bölgelerinin modernize edilmesi ve çevreyle uyumlu hale getirilmesi hem yaşam kalitesini artıracak hem de Eskişehir’in cazibe merkezi olarak konumunu güçlendirecektir. Hedefimiz, Eskişehir’i sadece bir sanayi ve üretim merkezi değil, aynı zamanda nitelikli iş gücü ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmektir. Bu bağlamda, modern sanayi altyapımızla kentleşme projelerine destek veriyoruz. Şehrimizi hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Üreten Eskişehir, Güçlü Türkiye mottomuza paralel olarak, Eskişehir’in geleceği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.