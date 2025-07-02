Nadir Küpeli “Şehire değer katan, insanların yaşamını güzelleştiren sanayi bizim önceliğimiz oldu”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak isteyen Eskişehir OSB Müdürlüğü, dolu dolu bir programla minik misafirlerini ve aileleri ağırladı. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, rengarenk aktivitelerle karşılandı. Şişme oyun parkurları, çocuk atölyeleri, VR balon etkinliği, uzay çadırı ve çeşitli sahne şovlarıyla zenginleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sundu.

SOLOTÜRK pilotlarıyla unutulmaz buluşma

Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise SOLOTÜRK Gösteri Ekibi oldu. Eskişehir OSB Yaşam Park’ta düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan SOLOTÜRK pilotları, sahnede gerçekleştirdikleri söyleşiyle çocuklara ve gençlere ilham verdi. Çocuklar, pilotlarla bir araya gelerek hem onların ilham verici hikâyelerini dinledi hem de hayallerini süsleyen gökyüzüne dair unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonunda, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Alper Şen ve Astsubay Üst Çavuş Muhammed Bölükbaşı’na günün anısına hediyeler takdim edildi.

Çocukların sevgilisi Onur Erol’dan coşkulu final

Etkinliğin finalinde ise sahneye çıkan, çocukların sevgilisi sanatçı Onur Erol, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden minikler, müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlenirken, aileler de bu coşkuya ortak oldu. Müzik, kahkaha ve mutluluğun bir arada yaşandığı bu özel anlar, şenliğin en unutulmaz karelerinden biri oldu.

“Çocuklarımızı bilim, sanat ve teknolojiyle buluşturuyoruz”

Şenlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen ve ailelerle sohbet eden Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı konuşmada etkinliğin taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Küpeli, “Bugün burada, çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmak, onların yüzlerinde kocaman bir tebessüm oluşturmak ve geleceğe dair umutlarını pekiştirmek için bir araya geldik. Şenliğimizin amacı yalnızca çocuklarımızı eğlendirmek değil; aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımızın erken yaşta bilimle, sanatla, teknolojiyle ve sporla tanışması, onların hayal gücünü geliştiren, özgüvenlerini artıran en kıymetli adımdır” diye konuştu.

“Daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz”

“Daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, çocuklarımızın geleceğe dair vizyonlarını zenginleştirmek, onlara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunmak istiyoruz. Burada amaç; onları üretimle, yaratıcılıkla, teknolojinin güzellikleriyle tanıştırmak ve onlarda merak duygusunu canlı tutmaktır. Sanayi, yalnızca makinelerden ibaret değildir; sanayi aynı zamanda hayal kurmak, çözüm üretmek, yeniliklerin peşinden gitmek ve toplumun geleceğini inşa etmektir. Biz de çocuklarımızın bu bilinçle, üreten ve sorgulayan bir nesil olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Çünkü geleceği şekillendirecek olan, bugün onlara sunduğumuz ilham ve imkânlardır. Eskişehir OSB olarak, çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz inanıyoruz ki geleceğe yapılacak en değerli yatırım, çocuklarımızın iyi yetişmesine katkı sunmaktır.”

MEGEM, sanayiye nitelikli iş gücü kazandırıyor

Türkiye’ye örnek gösterilen model kurumlardan biri olan Eskişehir Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), gençler ve yetişkinler için sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesine geçerek sanayiye doğrudan katkı sunan bir yapı haline geldi. Kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen bireyler için nitelikli ve uygulamalı eğitimler sunan MEGEM, kursiyerlerini yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda onları üretim süreçlerine doğrudan katılabilecek donanımda mezun ediyor. Bugüne kadar 2500’ün üzerinde kursiyeri mezun eden merkez, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye iş gücü yetiştiriyor. Sadece geçtiğimiz yıl 450 kişi MEGEM eğitim programlarından faydalandı. Bu kursiyerlerin yüzde 85’ten fazlası, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanayi kuruluşlarında istihdam edildi.

ESBEM, mesleki yeterlilikte güvenin ve kalitenin adresi

Sanayide nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 2021 yılından bu yana iş dünyasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyor. Uzman kadrosuyla faaliyet gösteren ESBEM, kısa sürede önemli başarılara imza atarak mesleki yeterlilik alanında güvenilir bir merkez haline geldi. Kurulduğu günden bu yana 3 binden fazla kişiyi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sistemi kapsamında belgelendiren ESBEM hem bireylerin kariyer yolculuklarını destekliyor hem de sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün belgelenmesine olanak tanıyor. Gerçekleştirdiği belgelendirme çalışmaları sayesinde işgücü niteliğinin yükselmesine önemli katkılar sağlayan merkez, sanayi kuruluşları tarafından da tercih edilen bir yapı haline geldi.

Özel EOSB MTAL, sanayinin geleceğini yetiştiriyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin vizyon projelerinden biri olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’ye rol model gösterilen eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan okul, kısa sürede sağladığı başarılarla öne çıktı. 2023 yılında 106, 2024 yılında 257, bu yıl ise 358 öğrenciyi mezun eden Özel EOSB MTAL, üç yılda toplam 721 öğrenciyi sanayiye kazandırarak sektöre doğrudan katkı sundu. Okulda, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik olarak Metal Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Plastik Teknolojisi, Makine Teknolojisi ile Elektrik ve Elektronik Teknolojileri olmak üzere 5 ana dala bağlı 10 farklı meslek alanında eğitim veriliyor. Bu yıl da 390 yeni öğrencinin kabul edileceği okul, gençleri sadece meslek sahibi yapmakla kalmıyor; onları üretken, araştırmacı ve yenilikçi bireyler olarak hayata hazırlıyor.

Özel Frigya Çocukları Anaokulu, Türkiye’ye örnek bir eğitim modeli sunuyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayi çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği sosyal projelerden biri olan Özel Frigya Çocukları Anaokulu, sunduğu çağdaş eğitim modeliyle yalnızca bölgeye değil, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir kurum olarak dikkat çekiyor. Toplam 6 dönümlük alana yayılan, 12 sınıf ve 240 öğrenci kapasitesine sahip olan bu modern eğitim kurumu, yalnızca fiziki yapısıyla değil, taşıdığı vizyonla da fark yaratıyor. Özellikle OSB’de çalışan velilerin 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına hizmet verecek şekilde planlanan anaokulunda, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini çok yönlü destekleyen bir eğitim yaklaşımı benimseniyor. Modern donanımı, güvenli altyapısı ve yenilikçi yapısıyla Özel Frigya Çocukları Anaokulu, klasik kalıpların dışına çıkarak çağdaş ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunuyor. Bu yönüyle, yalnızca bölgenin değil, ülkemizin de örnek alacağı bir model haline gelmesi hedefleniyor.