Nail Çiler, Emlak Vergisi Değerlerindeki Yükselişe Dikkat Çekti

Kocaeli

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 2026–2029 dönemi için belirlenen emlak vergisi değerlerinde görülen olağanüstü artışlara dikkat çekti. Arsa ve arazi birim değerlerinin takdir komisyonları tarafından 5–10 kat, bazı bölgelerde ise 40–50 kat artırıldığını hatırlatan Çiler, “Emlak vergisindeki artış yalnızca belediyelere ödenen vergiyi etkilemiyor. Tapu harcından değerli konut vergisine, damga vergisinden diğer yasal yükümlülüklere kadar zincirleme bir şekilde tüm kalemleri yükseltiyor. Bu, halkın cebine doğrudan müdahaledir” ifadelerini kullandı.



“İtiraz süresini kaçırmayın”

Takdir komisyonlarının belirlediği rayiç bedellerin 30 Temmuz itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldığını hatırlatan Çiler, adli tatil nedeniyle itiraz süresinin 8 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Çiler, “Vatandaşlarımız mutlaka muhtarlık panolarına gidip kendi değerlerini kontrol etmeli. Haksız bir artış varsa vergi mahkemesine başvurarak itiraz etmeleri haklarını korumaları açısından hayati önem taşıyor” dedi.

Bireysel itirazların toplumsal sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Çiler, “Bir yurttaşın açtığı dava, emsal teşkil ederek aynı bölgede yaşayan tüm mülk sahiplerinin yükünü hafifletebilir. Bu yüzden kimse ‘Benim itirazım neyi değiştirir?’ dememeli. Her yurttaşın mücadelesi aslında komşusunun da hakkını savunmuş olur” şeklinde konuştu.



“Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz”



Vergi adaletinin temel bir sosyal devlet ilkesi olduğunu vurgulayan Nail Çiler, “Arsa değerlemeleri piyasa koşullarına göre makul seviyelerde tutulmalı, rayiç bedeller gerçek değerlerin en fazla yüzde 50’si olmalı. Ayrıca Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile artış oranları yıllık yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Biz CHP olarak bu konuda hem Meclis’te hem sahada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu