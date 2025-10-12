Nak Kargo, depolama kapasitesini 30 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarıyor

EKONOMİ / İZMİR

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Nak Kargo, bu yıl da Fuar İzmir’de gerçekleştirilen Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nda (Logistech) yerini aldı. Fuarda Nak Kargo standı, hem sektör profesyonellerinin hem de yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. Katılımcılara endüstriyel taşımacılık ve depo yönetimi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı, yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirildi.

İzmir’in en büyük lojistik deposuna sahip olduklarını vurgulayan Nak Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Karakuzulu, “Depolama kapasitemizi bu yıl 30 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına, yolu olan her yere hizmet veriyoruz. Her geçen yıl daha fazla yatırım yaparak kapasitemizi, araç filomuzu ve hizmet ağımızı genişletiyoruz” dedi.

Karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Karakuzulu, “Tüm terminalimizde tamamen elektrikli forklift sistemine geçtik. Bu adım sadece çevreye duyarlılığımızı değil, aynı zamanda sürdürülebilir lojistiğe olan bağlılığımızı da güçlendiriyor. Ayrıca, dijitalleşme sürecimizi hızlandırıyoruz. Operasyonel verimliliği artıran, izlenebilirliği güçlendiren teknolojik sistemlerle müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir çözümler sunacağız” diye konuştu.

Nak Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Kabaoğlu, lojistik sektörünün yeniliklerle şekillendiğini belirterek, “Değişime liderlik eden Nak Kargo, her yıl gelişiyoruz. Kusursuz hizmet anlayışımızı sürdürmek için teknolojiyi, çevre bilincini ve insan odaklı yaklaşımı bir arada yürütüyoruz” dedi.

Nak Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Erdem ise, “İzmir’in en büyük lojistik deposuna sahip olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 500’den fazla araçtan oluşan filomuzla, İzmir’in sanayi kuruluşlarının ürünlerini 81 ile taşıyoruz. Logistech bizim için sadece bir fuar değil, yenilikçi çözümlerimizi paylaşma ve yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı” ifadelerini kullandı.