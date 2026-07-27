Nalçacı'nın kaderini değiştirecek ilk proje için geri sayım başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın simge lokasyonlarından Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, mimari yapısı ve ticaret hacmi açısından tarihi bir değişim sürecine tanıklık ediyor. Şehrin en işlek noktalarından birinde yer alan ve yıllardır yenilenmesi gündemde olan yapı stoğu için ilk somut adım atıldı. Bölgedeki kentsel dönüşüm hamlesine öncülük eden Gökcan Mühendislik, Nalçacı’nın çehresini tamamen değiştirecek olan dev projesinde yapım aşamasına geldi. Yüksek risk barındıran ve teknik olarak zorlu kabul edilen yıkım sürecinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte gözler, bölgeye kazandırılacak yeni nesil ticari alana çevrildi. Uzun süredir planlanan ve bölgedeki diğer yatırımcılara da cesaret veren projenin detaylarını paylaşan Gökcan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gökcan, Nalçacı Caddesi’nin geleceğini şekillendirecek olan yatırıma dair açıklamalarda bulundu.

‘Nalçacı’nın ilk kentsel dönüşüm projesine imza atıyoruz’

Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi’nin kentsel dönüşüm anlamında büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Gökcan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gökcan, gerçekleştirdikleri yatırımla caddedeki yenilenme hareketinin fitilini ateşlediklerini vurguladı. Gökcan, projenin bölge için taşıdığı değeri şu sözlerle ifade etti:

"Burası inşallah Nalçacı’daki ilk kentsel dönüşüm projesi olacak. Nalçacı Caddesi kalabalık, trafiğin son derece yoğun olduğu bir yer ve böyle bir noktada dönüşümü başlatabilmek bile başlı başına büyük bir işti. Ancak çok şükür elhamdülillah bunu başardık ve bölgedeki diğer yapıların dönüşümü için de önemli bir emsal oluşturduk."

"11 katlı binanın yıkımını 1 günde tamamladık"

İnşaat öncesindeki en riskli ve meşakkatli aşama olan yıkım sürecinin teknik detaylarına değinen Şener Gökcan, yoğun trafik ve insan sirkülasyonunun olduğu bir noktada rekor bir operasyona imza attıklarını belirtti. Yıkım tekniği ve saha yönetimi hakkında bilgi veren Gökcan, sürecin zorluğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Projemiz için kentsel dönüşüm kapsamında yer alan 11 katlı ve oldukça meşakkatli binanın yıkımını sorunsuz şekilde tamamladık. Özel iş makineleriyle önce bina gevşetme ve kolon kesme işlemlerini gerçekleştirdik, ardından farklı teknik müdahalelerle yıkımı 1 iş günü gibi kısa bir sürede bitirdik. Bu kadar yoğun bir caddede çevreye hiçbir zarar vermeden süreci yönetmek yüksek teknik hassasiyet gerektiriyordu, bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz."

70 akıllı ofis ve 3 farklı konsept seçeneği

Hayata geçirilecek olan Garanti Plaza’nın teknik donanımı ve mimari yapısı hakkında açıklamalarda bulunan Şener Gökcan, modern iş dünyasının tüm gereksinimlerini tek bir çatı altında topladıklarını ifade etti. Projenin sunduğu imkânları aktaran Gökcan, çalışma alanlarının özelliklerini şu ifadelerle detaylandırdı: "Yapımını planladığımız Garanti Plaza, toplam 70 bağımsız ofisten oluşan bir proje. Ancak burada tek tip bir mimari yerine, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden 3 ayrı ofis konsepti geliştirdik. Bununla birlikte tüm çalışma alanlarımızı güncel teknolojilerle donatarak akıllı ofis sistemleriyle inşa edeceğiz. Amacımız Konya iş dünyasına konforlu ve yüksek altyapılı alanlar sunmak."

"Otopark sorununu ikinci bodrum kata inerek çözdük"

Nalçacı Caddesi’nin en büyük problemlerinden biri olan park yeri yetersizliğine projelerinde radikal bir çözüm getirdiklerini belirten Şener Gökcan, altyapı ve onay süreçlerinin başarıyla tamamlandığını müjdeledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdindeki süreçleri tamamladıklarını aktaran Gökcan, projenin otopark çözümü ve mevcut durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Bölgedeki otopark sorununu projenin eksi ikinci katına inerek çözüme kavuşturduk. Tabii bu süreç kolay olmadı; projemiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na kadar gitti, oldukça detaylı ve uzun süreçlerden geçtik. Elhamdülillah tüm resmi süreçleri ve onayları tamamlayarak yolun sonuna geldik. Artık sahada fiili olarak çalışmalara başlama noktasındayız."

"Çok yakın zamanda ilk kazmayı vuruyoruz"

Hazırlık safhasının ardından şantiyede hareketliliğin başlayacağını ifade eden Gökcan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gökcan, temel atma aşamasına gelindiğini belirtti. Gökcan, projenin takvimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İzinlerimizi ve altyapı hazırlıklarımızı eksiksiz tamamladık. Yakın zaman içerisinde, hatta belki haftaya bile olabilir, sahaya inerek ilk kazmayı vuracağız ve inşaat çalışmalarımıza resmen başlayacağız," diyerek Konya’ya yeni bir ticari merkez kazandıracaklarının altını çizdi.

Nalçacı Caddesi kentsel dönüşüm projesi neden bu kadar önemli?

Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, lokasyon itibarıyla Konya’nın ana ulaşım akslarının merkezinde yer alması ve yoğun insan sirkülasyonu sebebiyle ticari faaliyetlerin odağında bulunuyor. Buna karşın caddedeki binaların önemli bir kısmının eski yapım teknolojilerine sahip olması, hem güvenlik risklerini beraberinde getiriyor hem de modern iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Bölgedeki dönüşüm zincirinin ilk halkasını oluşturan bu yatırım, diğer gayrimenkul ve inşaat aktörlerine de cesaret vererek caddedeki yenilenme hareketini hızlandıracak devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.