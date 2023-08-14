Narenciye ihracatına ton başına 1.500 lira DFİF desteği isteniyor
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, bu yıl narenciye veriminin iyi olduğunu, ihracatta 1 milyar dolar hedefine ulaşılabilmesi için Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat desteğinin narenciyede tüm çeşitlere ton başına 1.500 TL olarak erken açıklanmasını istedi.
ADANA/EKONOMİ
Narenciye sezonu öncesi sektör değerlendirmesi yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl iklim koşullarının iyi olması nedeniyle narenciye çeşitlerinin genelinde verimli bir dönem geçmesini beklediklerini söyledi.
Doğru, 2022 yılında Türk narenciye sektörünün, ülkeye yaklaşık 950 milyon dolan ihracat geliri kazandırdığını, ayrıca toplanması, budaması, bakımı ve paketlemesi ile milyonlarca insana istihdam sağladığını vurguladı. Doğru, “Ortalama yıllık 5 milyon tonun üzerinde narenciye üreten ülkemizde geçen yıl 1 milyon 940 bin ton narenciye ihraç edilmiştir. Bu yıl rekoltenin daha fazla beklenmesinden dolayı, ülke ihtiyacından fazlasının ihracatının desteklenmesi ile ülkemize döviz getirmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.
Mutlu Doğru, narenciye ihracatında 1 milyar dolar hedefinin aşılması ve yeni ihracat pazarlarına daha güçlü girilebilmesi için DFİF ihracat desteğinin, narenciyenin tüm çeşitlerinde ton başına 1.500 TL olarak ve erken açıklanarak, çiftçiye yansıtılması talebinde bulundu.