Narenciye ihracatına ton başına 1.500 lira DFİF desteği isteniyor

ADANA/EKONOMİ

Narenciye sezonu öncesi sektör değerlendirmesi yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl iklim koşullarının iyi olması nedeniyle narenciye çeşitlerinin genelinde verimli bir dönem geçmesini beklediklerini söyledi.

Doğru, 2022 yılında Türk narenciye sektörünün, ülkeye yaklaşık 950 milyon dolan ihracat geliri kazandırdığını, ayrıca toplanması, budaması, bakımı ve paketlemesi ile milyonlarca insana istihdam sağladığını vurguladı. Doğru, “Ortalama yıllık 5 milyon tonun üzerinde narenciye üreten ülkemizde geçen yıl 1 milyon 940 bin ton narenciye ihraç edilmiştir. Bu yıl rekoltenin daha fazla beklenmesinden dolayı, ülke ihtiyacından fazlasının ihracatının desteklenmesi ile ülkemize döviz getirmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Mutlu Doğru, narenciye ihracatında 1 milyar dolar hedefinin aşılması ve yeni ihracat pazarlarına daha güçlü girilebilmesi için DFİF ihracat desteğinin, narenciyenin tüm çeşitlerinde ton başına 1.500 TL olarak ve erken açıklanarak, çiftçiye yansıtılması talebinde bulundu.