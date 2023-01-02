Natural Gıda, bakliyat proteininden alternatif et ve atıştırmalıklar geliştiriyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Kırmızı mercimek, nohut ve fasulye ürünlerinde 4 markayla 5 kıtaya ihracat yapan Natural Gıda, yeni yılda portföyünü katma değerli ürünlerle çeşitlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. 2022 yılında hayata geçirdiği yatırımlarla üretim kapasitesini yüzde 20 artıran firma, yeni nesil üretim teknolojilerinin ilk etabını devreye aldı. Teknoloji yatırımlarıyla yüksek katma değerli bakliyat proteini üretip bitkisel protein pazarına girmeyi hedeflediklerini ifade eden Natural Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kolukısa, bakliyat proteininden yapılan alternatif et ve atıştırmalık ürünlerini piyasaya sürmeyi amaçladıklarını söyledi. Kıvanç Kolukısa “Hayata geçirdiğimiz yeni teknoloji yatırımlarımız sayesinde aldığımız taleplere hızlı cevaplar verirken sektörümüzdeki inovatif gelişmeleri yakından takip etme fırsatını yakaladık. Portföyümüze konvansiyonel bakliyat ürünleri dışında yeni katma değerli ürünler de eklemeyi planlıyoruz. İlk hedefimiz bakliyat proteininden vejeteryan ve vegan tüketime yönelik alternatif et ve atıştırmalık ürünler oluşturmak. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle bezelye ve mercimek proteinin çıkarılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarımız hız kazandı. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile ortaklaşa projeler de yürütüyoruz. Yeni katma değerli ürünlerimizle ülkemize daha çok döviz girdisi sağlayarak dış açığımızın kapatılmasına katkı sunacağız” dedi.

2023’te yüzde 30 büyüme hedefliyor

Dünyadaki emtia fiyatlarının ve yurt dışı pazar sayılarının artması nedeniyle 2022 cirolarının bir önceki yıla oranla yüzde 200, istihdamlarının da yüzde 100 oranında arttığını dile getiren Kıvanç Kolukısa, ihracat paylarının da yükseliş ivmesi yakaladığını dile getirdi. Toplam üretimlerinin yüzde 85’ini yurt dışı pazarlarda değerlendirdiklerini kaydeden Kıvanç Kolukısa, “2022 ihracat performansımız dünyadaki finansal genişleme ile birlikte artış gösterdi. Toplamda 40 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdik. Bu pazarlardan 4’üne ilk defa giriş yaptık. Bu artış ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar sektöründe ilk 50 ihracatçı arasında yerimizi daha da sağlamlaştırdık. Ayrıca 2023 yılında, ciromuzda enflasyondan arındırılmış şekilde yüzde 30, istihdamımızda ise yüzde 20’lik artış planlıyoruz” diye konuştu.

Makine parkuruna 15 milyon TL yatırım yaptı



Toplamda 18 bin metrekare alan üzerine kurulu entegre fabrikalarının 15 bin metrekaresinin lojistik depolama, soğuk hava ve gıda işleme tesislerinden oluştuğunu kaydeden Natural Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kolukısa, toplamda 60 bin ton bakliyat depolama, 64 bin ton bakliyat işleme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Lokomotif ürünlerinin kırmızı mercimek, nohut ve fasulye olduğunu dile getiren Kıvanç Kolukısa, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Makine parkuru ve kapasite artırımı için 15 Milyon TL bütçeyle 2021 yılında başladığımız projelerin tamamını başarıyla bitirdik. Teknoloji yenileme, enerji ve kapasite artırımı ile ilgili rekabet gücümüz daha da arttı. Önümüzdeki süreçte yatırımlarımıza ara vermeden yeşil dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz. Tesislerimizin atıl bekleyen çatılarına yıllık 1.430.000 kWh elektrik üretecek güneş enerji santrali kurmayı hedefliyoruz.”