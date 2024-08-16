Negentra’dan kullanıcıları sosyalleştiren yeni oyun

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Blockchain, Genişletilmiş Gerçeklik ve Dijital İkiz Çözümleri gibi geniş bir hizmet yelpazesiyle faaliyet gösteren Negentra, uzman ekibiyle müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunarak dijital dünyada bir adım önde olmalarını sağlıyor. Hızla değişen dijital ortamda, işletmeler ve bireylerin çevrimiçi dünyada başarılı olabilmek için güvenilir bir teknoloji ortağına ihtiyaç duyduğunu belirten Negentra firmasının Kurucusu Gürcan Serbest, bu ihtiyacı karşılamak adına, dünya genelindeki müşterilerine bilgi teknolojisindeki en son gelişmelerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak çözümler sunduklarını söyledi.

En yeni inovasyon çalışmaları kapsamında geliştirdikleri Socıapol ile sanal gerçeklik (VR) dünyasında sosyalleşmeyi yeniden tanımladıklarını aktaran Serbest, “Özel olarak tasarlanan bu yenilikçi VR oyunu, kullanıcılara gerçekçi sosyal etkileşimler sunarak çevrimdışı etkinliklerin sanal dünyada nasıl yaşanabileceğini gösteriyor. Socıapol, sanal ortamda arkadaşlarınızla buluşmaktan iş toplantılarına kadar geniş bir sosyalleşme yelpazesi sunarak, kişiselleştirilebilir avatarlar ve sanal mekanlarla etkileşim imkanı tanıyor” diye konuştu.

Sanal dünyada gerçek zamanlı etkileşim sunuyor

Socıapol’un dikkat çekici özelliklerinden birinin kullanıcıların sanal dünyada gerçek zamanlı olarak etkileşime girmelerini sağlayan gelişmiş VR teknolojisi olduğundan bahseden Serbest, “Bu sayede kullanıcılar, sosyal ve profesyonel bağlamlarda etkili iletişim kurma fırsatı yakalarken, sanal gerçekliğin sunduğu kapsamlı etkileşim imkanlarını deneyimleyebiliyorlar. Socıapol, sosyal bağlantıları güçlendirmek ve sanal dünyada gerçekçi etkileşimler sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup, sanal gerçeklik oyunları arasında fark yaratmayı hedefliyor” dedi. Yüksek kaliteli hizmet ve destek sunduklarını vurgulayan Gürcan Serbest, “16 Ağustos’ta Google Play platformunda çıkacak olan Socıapol, dijital dünyada sosyalleşmenin geleceğine dair heyecan verici bir örnek sunuyor” şeklinde konuştu.