  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Nerissa Rezidans’ta yüzde 50 peşinatla tapu imkânı
Takip Et

Nerissa Rezidans’ta yüzde 50 peşinatla tapu imkânı

MEFA İnşaat’ın Mersin Yenişehir’de hayata geçirdiği 35 katlı rezidans projesi NERISSA, Eylül teslimleri öncesinde kampanya teklifleri sunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nerissa Rezidans’ta yüzde 50 peşinatla tapu imkânı
Takip Et

HABER MERKEZİ

Sınırlı sayıda daire için yüzde 50 peşinatla hemen tapu, kalan yüzde 50’yi 12 ay vade farksız ödeme imkânı sağlanıyor. Peşin ödemelerde özel indirimler de mevcut. 350–705 metrekare arasında değişen 6+1 daireler ve 2 özel dubleksten oluşan projede, ilk iki kat sosyal alanlara, son dört kat ise panoramik manzaralı premium alanlara ayrıldı. 12 bin metrekare arsada yüzde 95 yeşil alan oranıyla açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis-basketbol sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. 32’nci katta jakuzili skypool, 31’inci katta SPA-sauna, 34’üncü katta spor salonu bulunuyor. Projede akıllı ev sistemleri ve özel asansör bağlantıları da yer alıyor.

ODTÜ danışmanlığında yapılan zemin etütleri sonucunda 105 fore kazıkla desteklenen betonarme taşıyıcı sistemle inşa edilen projede deprem, ısı, ses ve yangın güvenliği standartlarına uyuldu.

Şehirler
ASKON Konya Şube Başkanı Çimen: "Konya’nın geleceğini su ile garanti altına almalıyız"
ASKON Konya Şube Başkanı Çimen: "Konya’nın geleceğini su ile garanti altına almalıyız"
B2 ehliyetle kullanılabiliyor: Yerli elektrikli otomobil ALEXA yollara çıktı
Yerli elektrikli otomobil ALEXA yollara çıktı
Eskişehir madencilerinden Metin Çekiç’e tam destek
Eskişehir madencilerinden Metin Çekiç’e tam destek
Türk lezzetleri Güney Kore sofralarını süsleyecek
Türk lezzetleri Güney Kore sofralarını süsleyecek
İzban'da yeni düzenleme: '90 dakika aktarma' kaldırıldı
İzban'da yeni düzenleme: '90 dakika aktarma' kaldırıldı
İzmir’de ulaşıma zam geldi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak: İşte yeni zamlı fiyatlar
İzmir’de ulaşıma zam: İşte yeni zamlı fiyatlar