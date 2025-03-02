Netafim kapasiteyi yüzde 30, ihracatı yüzde 160 artıran yeni tesisini açtı

Eray ŞEN/ADANA

Tarımsal sulama alanında dünyanın en büyük üreticilerinden ve damla sulamanın mucidi olan Netafim, Adana’da yeni üretim üssünün açılışını bayileriyle birlikte yaptı. Adana Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 2010 yılından bu yana üretim yapan Netafim, mevcut 6 dönümlük alana ek olarak 9 dönüm kapalı alanda hayata geçirdiği yeni hatlarıyla, grubun dünyadaki 1 numaralı tesisi haline geldi.

Türkiye pazarının yanısıra, daha önce sadece Orta Asya’ya ihracat yapan Netafim Türkiye, yeni yatırım ve yüzde 30’u aşan ek kapasiteyle, ihracat hacmini yüzde 160 artırarak, pazar alanını ABD’den Çin’e, Japonya’dan Avrupa Birliği’ne kadar 20’den fazla ülkeye genişletti.

Genel Müdür Parmaksız: En büyüğü olduk

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “Yeni yatırım ile birlikte Netafim bünyesindeki üretim tesisleri içinde en büyüğü biz olduk. Damla sulama borularının her cinsini daha teknolojik ve daha hızlı üretmek için böyle bir üretim üssüne imza attık” dedi. Yeni tesisin yüzde 30’luk kapasite artışı sağladığını aktaran Parmaksız, şu bilgileri verdi:

“Meksika, Brezilya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Balkanlardaki hemen hemen bütün ülkeler, ayrıca yoğun olarak İtalya ve İspanya ve Ukrayna’ya halihazırda ihracat yapıyoruz. Yeni yatırımla birlikte hem bu ülkelere ihracatımız artacak hem yeni pazarlara ürün göndereceğiz. Mesela Latin Amerika’ya ihracatımız azdı. Türki Cumhuriyetler de bizim birimimize bağlı, dolayısıyla Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinde ihracat yapıyorduk. Şimdi yeni tesis ile birlikte dünyanın diğer ülkelerine de ihracat yapmaya başladık.”

Meksika’nın Orbia grubu bünyesinde

Yıllık 7.5 milyar cirosu ile Meksika’nın Orbia grubunun önde gelen şirketlerinden olan Netafim’in sulama ve akıllı tarım ürünleri, Türkiye’nin yanısıra 110 ülkede çiftçilerin hizmetine sunuluyor. Netafim Türkiye, damla sulama boruları üretimiyle, kalite ve çeşitlilik sağlamayı benimsiyor. Geliştirdiği dijital tarım ekipmanlarıyla, tarla, sera ve bahçelerin sulama ve gübreleme adımlarında uzaktan kontrol, izleme ve planlama süreçlerinde, çiftçilere kolaylıklar sunuyor. Şirket, tarım ve hassas sulamadaki ürün ve metodolojileriyle, iklim krizi ve kuraklık riskine karşı daha sürdürülebilir bir gelecek için faaliyet gösteriyor. Netafim’in ürünleri geleneksel yöntemlere göre yüzde 70’lere varan su tasarrufu sağlıyor. İşçilik ve girdi maliyetlerini azaltarak çiftçiler için büyük avantajlar sunuyor. Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 listesinde 187’nci sırada bululunuyor ve İlk 500 arasına girmeyi hedefliyor.