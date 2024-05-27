NG Kütahya Seramik Konya mağazası açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

NG Kütahya Seramik Türkiye genelini kapsayan mağaza ağını her geçen gün daha da genişletiyor. Dünya seramik sektörünün öncü markalarından NG Kütahya Seramik, fark yaratan tasarımları ve inovatif ebatlı ürünlerini, müşterileriyle yeni nesil mağazalarında buluşturuyor. NG Kütahya Seramik’in mağaza ağına eklediği son showroom, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden Konya’daki yeni mağazası oldu.

NG Kütahya Seramik Mağazası açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Beyazsaray Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Can, Konya’nın önde gelen iş insanları, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

“Konya ekonomisinin gelişmesi tesadüfi değil’’

Mağazanın açılışında konuşan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Konya ekonomisindeki gelişmenin birlik ve beraberlik ruhuna dayandığını vurfulayarak, “Bugün Sayın Valimiz'i ziyaretle başladık güne. Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, il başkanımızı ziyaret ettiğimizde sohbetlerimizde hep Konya'nın ekonomisi konuşuldu. Konya ekonomisinin gelişmesinin bir tesadüf olmadığını; çalışmaya, inanmaya ve başarmaya inanmış kişilerin bir arada olup birlik ve kuvvetlerini birleştirmek suretiyle ortaya çıkarttıkları enerjiyle olduğunu bugün bir kez daha gördüm ve tanıklık ettim. Ülkemizin gelişen ekonomisini daha da güçlendirmek bugün açtığımız mağazalar ve benzeri eserlerle mümkün olacak. Sektörümüzün değerli paydaşlarına da bu mağazanın oluşmasına vermiş oldukları katkılardan dolayı kendilerine ayrıca şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız yatırımlarla Konya ekonomisiyle sınırlı kalmayıp bölgenin ve ilçelerinin potansiyelini de düşündüğümüzde iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Daha çok projelere imza atılmasını ve iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Konyasporumuzun hak ettiği Süper Lig’de kazanarak kalacağına inanıyorum’’

Konuşmasında pazar günü Konya’da oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasına da değinen Erkan Güral, ‘’Bu güzel mağaza burada Konya'da sizlere ve Konyalılara emanet. Bu vesileyle bugün tek gündem maddemiz aynı zamanda Konyasporumuzdur. Konyaspor’un Süper Lig'de kalacağına içten dileklerimle inanıyorum. Hak ettiği galibiyeti alacağına daha çok inanıyorum. Konyasporumuzun kazanarak ligde kalacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

NG Kütahya Seramik NG Stone Serisi yeni bir dönemi başlatıyor

Dünyanın en büyük ebatlarına sahip NG Stone serisi bina ve mekânlarda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Olağanüstü bir ferahlık etkisi yaratan görünümün yanı sıra NG Stone serisi birçok özelliği ile de fark yaratıyor. NG Stone ürünleri uygulama ve kullanım anlamında birçok özelliğe sahip. İç ve dış mekân başta olmak üzere lavabo ve tezgâh gibi çok sayıda alanda kullanılabilen serinin diğer özellikleri kolay temizlenmesi, hijyenik yüzeyi, farklı yüzey seçenekleri, lekelenmeye ve kimyasallara karşı dirençli yapısı, termal şok, nem, UV ışınları, çizilme ve aşınmalara karşı son derece dayanıklı olması.

Mimari projelerin ihtiyaçlarını karşılayan NG Kütahya Seramik’in yeni showroomlarında ziyaretçiler, en son trendlerden ilham alan koleksiyonları yakından inceleme fırsatı yakalarken NG Kütahya Seramik’in uzman ekibinden de her konuda destek alabiliyorlar.