Nilüfer, 2026’da tarım ve turizme odaklanacak

ERHAN BEDİR

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede karar süreçlerinin mahalle öncelikleri ve ortak akıl temelinde şekillendiğini vurgulayarak, 2026’ya daha güçlü bir yönetim vizyonuyla ilerlediklerini söyledi. Başkan Şadi Özdemir, 2025 yılında hayata geçirilen projeleri değerlendirirken, “Kaynağımızı, mahallelerimizin gerçek ihtiyaçlarına göre yatırıma dönüştürüyoruz. 2026 yılının Nilüfer Belediyesi için 2025’ten daha iyi olacağına inanıyorum” dedi. Göreve gelirken verdikleri “ortak akıl” sözü hatırlatan Özdemir, yönetim anlayışlarının temelinde katılımcılığın yattığını vurguladı. Özdemir, “Nilüfer Kent Konseyi, akademik odalar, muhtarlarımız ve mahalle komitelerimiz ile iş birliği yaparak bir ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Nilüfer’in kırsal mahallelerindeki internet sorununu büyük ölçüde çizdiklerini ve 38 noktada ücretsiz internet hizmeti sağladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, tarım topraklarının korunması için kooperatifleşmenin önemine de değindi. Tarım ve turizmi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, kırsal mahallelerdeki vatandaşların toprağından para kazanmasını sağlamalarını istediklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, “Akçalar, Fadıllı, Ayvaköy ve Gölyazı bölgesini bir turizm platformu içinde düşünüyoruz. Amacımız sadece günübirlik ziyaretler değil, konaklamalı turizmi sağlamak. İnsanlar; inciriyle, doğasıyla, yamaç paraşütüyle o bölgede vakit geçirmeli. Tarımla turizmi birleştirerek çiftçimizin, köylümüzün para kazanmasını sağlamalıyız. Eğer topraktan para kazanılırsa, kimse toprağını satmak zorunda kalmaz” diye konuştu.

“Başarılar ortak çalışmanın sonucu”

Başarılı projeleriyle 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda 5 prestijli ödül kazandıklarını anımsatan Başkan Şadi Özdemir, bu başarıların ortak çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Nilüfer’in sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’deki ilçeler arasında 8’inci sırada 5’inci sıraya yükselttiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Hedefimiz önümüzdeki süreçte Türkiye’nin en üst noktasındaki ilçelerinden biri olmak” dedi. Kreş sayılarının artırılması, kadın ve gençlere yönelik projeler ile dezavantajlı gruplara sağlanan istihdam desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, 2026 yılının Nilüfer için çok daha verimli geçeceğini sözlerine ekledi.