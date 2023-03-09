Nilüfer Belediyesi, binaları denetlemeye iş yerlerinden başlayacak

Esra Özarfat

BURSA - Yaşanan deprem felaketi pek çok ilde konutların güvenilirliğinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Kuzey Anadolu Fay hattının etkisinde yer alan ve 1’inci derece deprem bölgesinde bulunan Bursa’da da binaların olası bir depreme dayanıklılığı gündemdeki en önemli konu. Nilüfer Belediyesi de Bursa’nın batısında hızlı gelişen bir bölge olarak öne çıkan ilçede binaların depreme dayanıklılığının ölçülmesi noktasında harekete geçti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçedeki yapıların olası bir depreme hazır olup olmadığının incelenmesi için yürüttükleri çalışmaları EKONOMİ Gazetesi’nin Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği protokolü imzalayan Nilüfer Belediyesi, ilçede 70 metrekarenin üzerindeki 3 bin 400 ticari işletmenin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının gözlemsel tespiti için çalışma yürütecek.

Çalışma kapsamında ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin de yer alacağı bir komisyon kurulacağını ve sahada çalışacak ekiplere eğitim verileceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “En az bir mimar ve bir mühendisin yer alacağı saha ekipleri, denetimde elde ettikleri verileri bu komisyona aktaracak. Komisyon da, bu bilgileri raporlayarak Nilüfer Belediyesi ile paylaşacak. Biz de taşıyıcı sisteminde sorun olan mülklere tebligat yapacağız. Çalışmayı ilk olarak ticari işletmelerin yoğun olduğu Beşevler ve İhsaniye mahallelerinde başlatacağız” dedi.

Bursa’da 650 bin konut var

Yapılacak çalışmanın ikinci etabında kapsamın daha da genişletileceğini kaydeden Erdem, “Nilüfer’in bütün envanterini daha detaylı şekilde çıkaracağız. Her mahalleye girilerek, gözlemsel olarak bakılacak. Bina kaç yılında yapıldı? Binaların proje dışında eklentisi var mı? Binaların sorgulanması lazım” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyesi, 3 meslek örgütü ile üniversitelerin yer aldığı ayrı bir protokol daha imzaladıklarını dile getiren Erdem, 650 bin konutun bulunduğu Bursa’da yapılacak denetimlerin 17 ilçeye yayılacağına işaret etti. Kentlerdeki yoğunluğun üst ölçekli planlara göre belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Turgay Erdem, 1/100.000’lik planda imar planlarının fay hatlarına göre işlenmesi gerektiğini bildirdi. Erdem şöyle konuştu:

“Kentleri büyütmek siyasi iradelerin kararı neticesindedir. Bursa’yı bir sanayi kenti ilan ettiğinizde ve bu alanda büyüdüğünüzde ovaya taşmak kaçınılmazdır. Bu bir tercihtir. Bölgesel planlamayı buna göre yapmak lazım. Sanayi alanlarındaki kümelenmelerin dağıtılması gerekiyor.”

“Kaçak yapılaşmayla mücadelede zorlanıyorum”

İlçede özellikle tarım alanlarında yoğunlaşan kaçak yapılaşma ile mücadelede yerel yönetim olarak yetersiz kaldıklarını belirten Erdem, başta Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak kentin ilgili tüm kamu kurumlarıyla ortak hareket ederek kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Yıkım kararlarının ardından Valilikten aldıkları kolluk kuvveti desteği ile yıkımlara gittiklerini ancak alınan yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle yıkılması gereken pek çok kaçak yapıya müdahale edemediklerinin altını çizen Turgay Erdem,

“Elimiz kolumuz bağlanıyor. Ben buradan hukukçulara da sesleniyorum. Yapmasınlar. Bundan sonra yapabileceğimiz şey tüm kamu kurumlarıyla beraber yıkım yapmak. Ben bütün makine ve elemanlarımı veririm. Hep birlikte boy gösterelim. Kararlılığımızı böyle ortaya koyarız. Aksi halde tarım alanlarımızı yok ediyorlar. Başka şekilde bu işin çözümü yok. Ben 4 yıkım yapacağım, Mehter Takımı gibiyim iki ileri bir geri gidiyorum. 4 binadan 3’ünü yıkamıyorum. Bu durum enerjimizi de tüketiyor. Ben bu şekilde devam etmesi halinde bununla mücadele etmekte zorlanıyorum” dedi.

Kaçak yapıyla mücadelede yerel yönetimlerin elini güçlendirmek için yasa çıkarılması gerektiğini savunan Erdem şöyle konuştu: “ ‘Kaçak inşaatı yapan vatandaşın mülkü hazineye irad kaydedilir’ şeklinde bir yasa çıkaralım. Kimse bir çivi çakmaya cesaret edemez. Kararlı olmak lazım ama siyasilerin bu konuda kararlı olduğunu düşünmüyorum.

” Öte yandan Nilüfer Belediye Meclisi, Nilüfer Belediyesi arşivinden kendi binalarının projelerini yeniden incelemek isteyenlere uygulanan ücret tarifesinde düzenleme yaptı. Oy birliğiyle alınan karara göre site yöneticilikleri, ticari amaçlı kullanılmaması kaydıyla projelerin yer aldığı belgeleri, 30 Haziran tarihine kadar 20 TL kayıt ücreti karşılığında alabilecek.