Nilüfer Belediyesi çiftçi için ayrıntılı toprak haritaları hazırladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Üretimden uzaklaşan çiftçilerin yeniden tarıma dönüşünü teşvik etmek için uğraşan Nilüfer Belediyesi bu kapsamda önemli bir projeye imza attı. 2020 yılında çalışmalarına başlanan proje kapsamında Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde bulunan arazilerin detaylı toprak etüdleri, arazi kullanım plan ve köy bazlı güncel kullanım haritaları hazırlandı. Üniversite ve yerel yönetim işbirliği ile hayata geçirilen projede elde edilen verilerin mülkiyetine sahip olan Nilüfer Belediyesi, üreticiler başta olmak üzere tüm kullanıcıların faydalanması adına haritaları web ortamında yayınlayarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi. Çalışmanın tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz bu projeyle; Nilüfer'in toprak yapısına göre pazar değeri olan ekonomik ürün desenini oluşturmayı, verimi artırmayı, bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçmeyi, toprak yapısına uygun sulama sistemlerini belirleyip su israfının önüne geçmeyi, üretim maliyetlerini asgariye çekerek üreticilerin gelir ve refah seviyelerini yükseltmeyi hedefledik. Proje kapsamında ilçe genelinde alınan toprak örnekleri analiz edilerek arazi kullanım planı ve köy bazlı güncel arazi kullanım haritaları hazırlandı. Uydu teknolojileri yardımıyla toprağımızın karakteristik yapısı uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırıldı ve haritalara işlendi. Artık çiftçimiz Nilüfer Belediyesi'nin web sayfası üzerinden parsel numaralarını girerek, topraklarında hangi ürünlerin daha verimli yetişebileceğini, ne kadar suya, ne kadar gübreye ihtiyaç duyulacağını görecekler” dedi.