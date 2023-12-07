Nilüfer Belediyesi, filosunu elektrikli araçlarla yeniledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kentteki karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapan ve imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt eden Nilüfer Belediyesi bu yolda önemli bir adım daha attı. Belediye filosundaki 65 araç, elektrikli araçlarla yenilendi. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda öncü olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Artık fosil yakıtlı araçlardan ziyade elektrikli araçların kullanımına yönelik bir çalışma yapmak lazım. Dünya zaten böyle bir geçişin içinde, ülke olarak buna ayak uydurmalıyız. Biz de belediye olarak bu çalışmanın öncülüğünü başlattık. Hem güneş enerjisi gibi alternatif enerji modellerine geçişle ilgili, hem de araçlarımızdaki fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Kullandığımız araçları elektrikli araçlara çevirerek karbon emisyonunun azaltılması yönünde taahhütlerimizin bir kısmını daha gerçekleştirmiş olacağız. Devamı gelecek, bundan sonra iş makinelerimizin de elektrikli olması yönünde çabamızı sürdüreceğiz. Bu değişimi sürecek. Artık fosil yakıtlı araç kullanmak istemiyoruz” dedi.