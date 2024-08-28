Nilüfer Belediyesi, ‘Örnekköy’ ile kırsalı kalkındıracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerin güzelliklerini ön plana çıkararak, turizmde de hak ettikleri değere kavuşturmak amacıyla hayata geçireceği ‘Örnekköy Projesi’ni Ayvaköy Mahallesinden başlattı. Projenin lansmanında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tersine göç vurgusu yaparken, “Ülkemizde son yıllarda yükselen maliyetler tarım alanındaki üretimi düşürdü ve genç nesillerimiz, buralarda kendilerine gelecek görmemeleri nedeniyle köylerini terk ederken, yaş nüfus burada kalmakta. Tarım üretiminden giderek vazgeçmekteyiz. O nedenle biz Nilüferin köylüsü Nilüfer'in efendisi olacak noktasıyla çıktığımız yolda yeniden buraları canlandırarak buradaki geliri artırarak, kooperatif örgütlenmesiyle, belediyemizin verdiği desteklerle yeniden para kazanır hale getirerek gençlerimize burada da para kazanabileceğini göstermek istiyoruz. Ayvaköy gibi Birçok kırsal köyümüz tarihi ve doğal mirasa sahip, çok güzel mekanları var. Burası hem turizm açısından hem kültürel mirası açısından çok değerlendirilebilir alanlara sahip. Ayvaköy’deki Ayvaini mağarası aslında turizm açısından değerlendirilebilir. Hem mağara hem bölgenin doğal güzellikleri hem de Gölyazı bütünlüğü açısından bu bölgenin turizm alanları anlamında da geliştirilebileceğini, buraya yatırım yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Buraya mağaranın erişilebilirliğini artırırken bir de seyir terası yapmak istiyoruz. Bir şekilde burayı da bütünleştirelim, bu bölgede pansiyonculuğu geliştirelim istiyoruz. Çünkü turizmin bir tarafı da konaklama. Konaklama ve yeme içme olmadan turist bu bölgeye gelmez. Bu bölgenin mağarasıyla, manzarasıyla, Gözyazı’yla bir bütün olarak düşünülürse bu bölgeden yeme içme standardını yükseltmek, konaklama standardını yükseltmek lazım. Bu konularda da görüşmeler yapıyor ve yakın zamanda eski okul binası için bu anlamda bir yatırım yapacağız. Orada kalmayacak bu iş ve köydeki evlerde de belki birkaç yıl sonra pansiyonculuk işletmesi başlamış olacak. İstanbul'dan bu bölgeye başka yerlerde bu bölgelere turlar yapılacak” diye konuştu.

“Dijital göçebeleri misafir edeceğiz”

Bölgeyi aynı zamanda dijital göçebeler için de bir üs haline getirmek istediklerini belirten Özdemir, “Artık dünyada yeni trend dijital göçebeler. Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki firmalarda çalışan insanlar dışarıya çıkıyor ve elinde bilgisayarı ile gidiyor dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmaya devam ediyor. Artık yeni çalışma biçimleri böyle. Bunlar dünyayı gezen insanlar. Biz bu köyde bir de bu tarz insanlar için ayrıca mekanlar oluşturup onların gelip geçerken birkaç gün burada kalmasını sağlamak istiyoruz. Buradan yazılımlarını geliştirsin, kendi şirketine hem bu belgeyi tanısın, hem bu güzelliklerden yararlansın. Bu bölgeyi turizm cenneti haline getirebiliriz. Tabii bununla burada yetişen Ayva, incir, zeytin hatta ceviz ve benzeri birçok güzel ürünü kooperatif üzerinden pazarlamasını sağlayıp bu alanları da geliştireceğiz. Böylece bu bölge bir kalkınmayı inşaat yapmadan, betonlaşmadan, toprakları koruyarak yeniden başlatacağız. Buradan şehirlere gitmiş gençlerimizin tekrar bu taraflara doğru dönmesini sağlayacağız. Ana amacımız bu” dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında köyde yapılacak değişiklikler ve yatırımlara ilişkin sunum katılımcılara aktarılırken, köylülerle ortaklaşa alınan karar gereği tüm evlerin ‘ayva sarısı’ rengine boyanacağı belirtildi. Programın sonunda ise köy meydanındaki bir konut ayva sarısı rengine boyandı.