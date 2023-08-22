Nilüfer Belediyesi sağlıklı gıdayı sofraya taşıyacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Nilüfer'de tarımın gelişmesi, üreticiye destek olunması ve belediyeye ait boş arazilerin tarıma kazandırılması adına çalışan Nilüfer Belediyesi, Hasanağa Mahallesi'nde kurduğu ve bir süredir deneme üretimlerini yaptığı Hasanağa Gıda Merkezi’ni devreye aldı. Herkesin yaklaşan bir gıda krizinden söz ettiği bir dönemde daha çok üretime sarılmak gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ata tohumlarımızı korumaya, geleneksel üretim biçimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. 800 metrekare kapalı alana sahip olan Hasanağa Gıda Merkezi'nde birbirinden ayrı kuru ve ıslak üretim alanları, hammadde, ambalaj ve işlenmiş ürünlerin yer aldığı kuru depolar, soğuk hava odaları, kalite kontrol laboratuarı ve çalışma ofislerinin yer alıyor. Burada yapılan çalışmalarla sağlıklı gıdayı tarladan sofralarınıza taşıyoruz diyebilirim. Örneğin bizim ekolojik şartlarda yetiştirdiğimiz buğdaydan yapılan unla, kadın derneklerimiz burada erişte, tarhana, kuskus gibi üretimlerini yapıyorlar. Yine bizim ilaçsız ürettiğimiz domateslerden salça yapıyorlar. Üretim yapacak kadın derneklerine gıda, hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin eğitim veriliyor ve üretilen her şey Nilüfer Bostan satış noktalarında halka ulaştırılıyor" dedi.

Yakında Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi de kuracaklarını açıklayan Başkan Erdem, böylece, tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik ettikleri çiftçilerin ürünlerini burada işleyerek ekonomik değere dönüştürmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.