Nilüfer Belediyesi’nin çevre ve dayanışma projelerine çifte ödül

EKONOMİ / BURSA

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri sonuçlandı. Nilüfer Belediyesi, İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen törenden iki ödülle döndü. Belediye; “Gelir Getiren Ormanlar: Doğa Temelli Kırsal Kalkınma Modeli” projesiyle Biyoçeşitlilik, “Döngüsel Dayanışma Modeli: Giymiyorsanız Giydirin!” projesiyle de Döngüsel Ekonomi Dönüşümü kategorisinde ödül kazandı. Törende ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile birim müdürleri teslim alırken, kazanılan ödüller Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e sunuldu.

“Atıl araziler çok katmanlı üretimle canlanıyor”

Biyoçeşitlilik kategorisinde ödül alan “Gelir Getiren Ormanlar: Doğa Temelli Kırsal Kalkınma Modeli”, tarıma elverişsiz kamu arazilerini kırsal ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Projede kestane, ıhlamur ve kızılcık gibi değeri yüksek ve yangına dirençli ağaçların altına salep ile tıbbi ve aromatik bitkiler ekilerek çok katmanlı bir tarım modeli uygulanıyor. Proje kapsamında ilk olarak Güngören ve Unçukuru Mahalleleri’nde şu ana kadar yaklaşık 700 fidan dikildi. İkinci etapta 6 kırsal mahallede bu sayının 2 bine çıkarılması hedefleniyor. 42 dekarlık alanı kapsayan çalışma tamamlandığında yılda yaklaşık 15 ton karbon salımının önüne geçilmesi ve ürünlerin kadın kooperatifleri aracılığıyla işlenerek kırsalda kalıcı gelir sağlanması planlanıyor.

“Tekstil atıkların kreş ve tıbbi cihaz desteği”

Döngüsel Ekonomi Dönüşümü kategorisinde ödüllendirilen “Döngüsel Dayanışma Modeli: Giymiyorsanız Giydirin!” projesi ise tekstil atıklarını bakım, yeniden kullanım ve endüstriyel geri dönüşüm süreçleriyle sürekli dolaşımda tutarak yüksek katma değerli sosyal ve çevresel faydaya dönüştürüyor. Bu yaklaşımla, kullanılabilir giysiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaştırılırken, kullanılamayacak durumda olan tekstil atıkları ise geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelir ise doğrudan tıbbi cihaz ve kreş yatırımlarında kullanılıyor. İlçe genelinde bulunan 500 tekstil kumbarasından bugüne kadar yaklaşık 1 milyon parça giysi döngüsel ekonomiye dahil edilerek 34 bin 695 vatandaş ve 7 bin 585 üniversite öğrencisine ulaştırıldı. Modelin yarattığı öz kaynaklı döngüsel finansman ile 2024-2025 yıllarında 247 adet tıbbi cihaz temin edilirken, tam donanımlı bir kreş binası daha hayata geçirildi.

“Hem toprağı koruyor hem dayanışmayı büyütüyoruz”

Ödüllerin sahada somut karşılığı olan çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bizim için kıymetli olan, yürüttüğümüz her işin doğrudan hemşerilerimizin hayatına dokunması. Bir yanda atıl duran arazileri kadınlarımızın emeğiyle üretime kazandırıyoruz, diğer yanda kullanılmayan giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kullanılamayacak durumdaki tekstil atıklarını ise geri dönüştürüp elde ettiğimiz gelirle ilçemize kreş ve hastalarımız için tıbbi cihaz kazandırıyoruz. Aldığımız bu iki ödül, kaynaklarımızı doğru kullandığımızın ve sahada karşılık bulan bir model kurduğumuzun göstergesidir” dedi.