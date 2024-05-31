Nilüfer Çevikel: “İki ülke arasında kalıcı ve güçlü bir köprü kurulacak”

EKONOMİ (BURSA) - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, konuşmasında ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşimin artmasının önemine dikkat çekerek, “İpek Yolu'nun modern bir yansıması olan bu girişim, sadece ülkelerimiz arasında değil, aynı zamanda tüm bölge için de yeni fırsatlar yaratacak önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle tekstil sektörü, bu iş birliğinden en çok fayda sağlayacak sektörlerin başında geliyor. Tekstil, geçmişten günümüze kadar hem ekonomik kalkınmanın hem de kültürel etkileşimin temel taşlarından biri olmuştur. Bugün, tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikleri ve iş birliklerini konuşmak üzere buradayız. Çin’in köklü tekstil geleneği ile Türkiye’nin dinamik ve yenilikçi üretim kapasitesini birleştirerek, sektörde yeni ufuklar açmak mümkün olacaktır. Bu iş birliği sayesinde, her iki ülkenin de küresel pazarda daha rekabetçi ve güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum” dedi.

“Yeni istihdam alanları yaratacağız”

Çevikel, DOSABSİAD olarak tekstil sektöründe kaliteyi, sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik eden çalışmaları desteklemeye devam ederek ortak projeler ve yatırımlar sayesinde yeni istihdam alanlarının yaratılacağı ve ekonomik büyümenin hızlanacağına inandığını söyledi. Nilüfer Çevikel, “Hava İpekyolu projesi, sadece ticaretin değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimin de bir parçası olarak, ülkelerimiz arasında kalıcı ve güçlü bir köprü kuracaktır. Bizler de bu köprünün inşasında elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.