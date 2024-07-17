Nilüfer, tarımda örnek kent olmak için harekete geçti

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sağlıklı ürünlerin tarladan sofraya ulaşım aşamasında tüm adımlarda yer alan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliği ile toplam 350 dekarda meyve, sebze, buğday ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyor. Nilüfer Belediyesi’nin ULUTEK'te çiftçilere toprak, bitki ve sulama suyu analizi hizmeti sunan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı da bulunuyor. Nilüfer Belediyesi ayrıca İrfaniye’de ekolojik tarım, Fadıllı’da incir üretimi yaparken, Konaklı’da da Eko Çiftlik Projesi sürdürülüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Ziraat Odası iş birliğinde NİLKOOP tarafından işletilen laboratuvarda yapılan analizlerin bilinçli tarım uygulamalarını artırdığını ve topraktan daha fazla verim alınmasını sağladığını vurguladı. Özdemir, bu sayede çiftçilerin üretim giderlerinin de azaldığını belirterek, çiftçilere laboratuvardan daha fazla faydalanmaları için de çağrı yaptı.

“Çiftçiliğin artmasını istiyoruz”

Ekolojik tarımın önemine işaret eden Şadi Özdemir, “Çiftçiliğin artmasını, topraklarımızın yeşermesini ve ayağa kalkmasını istiyoruz. Türkiye’nin kalkınmasının yolu tarımdaki örgütlenmeden geçiyor. Biz her zaman köylerimizde kooperatifleşmeyi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Üretim yapan çiftçilerimizin her zaman yanlarında olacak ve onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi. NİLKOOP tarafından üretilen veya kadın derneklerinden temin edilen ürünlerin işlenerek katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan sofralara ulaşmasını sağladıklarını dile getiren Şadi Özdemir, Hasanağa Gıda Merkezi’nde salça, reçel, erişte, tarhana, peynir gibi birçok ürünün gıda mühendislerinin kontrolü altında hazırlandığını, Nilüfer Bostan satış noktaları yoluyla Nilüferlilerin sağlıklı gıdaya erişimlerini sağladıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana tarıma ayrı bir önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'de tarımsal alanlarımızın korunması ve artırılması, çiftçimizin ekolojik yöntemlerle tarım yaparak emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Üretim anlamında çiftçimize her türlü teknik desteği sağlarken; Hasanağa Gıda Merkezi ve Nilüfer Kent Bostanları gibi projelerimizle gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve satışı gibi konularda da çalışmalar yürütüyoruz. Böylece hem üreticimiz kazanıyor hem de vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor” diye konuştu.